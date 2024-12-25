Чтобы сделать правильный выбор лучших духов для Новогодней ночи, на GQ учли 2 аспекта. 24 Канал рассказывает о них и о 4 ароматах, которые удалось отобрать в итоге.
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Лучшие мужские духи для встречи Нового года
Во-первых, это должны быть хорошие переходные ароматы, которые работают независимо от того, носите ли вы их днем, или ночью, или даже рано утром, если вечеринка затянется. Это означает, что в подборке не будет классических сверхглубоких и тяжелых духов, предназначенных для вечера, а будут композиции, которые имеют баланс.
Во-вторых, это должны быть утонченные ароматы, которые бы соответствовали духу Нового 2025 года. Которые содержат пару нетипичных или фантазийных ингредиентов, созвучных праздничному настроению. И вот они.
Замечательные духи для мужчин на зимние праздники / Фото производителей
- Black Phantom, Kilian. Любой аромат от этой парижской фирмы является синонимом изысканности. Этот вариант – сладкая и теплая композиция, которая очень хорошо подойдет тем мужчинам, что собираются встречать Новый год в холодном месте, и где вечеринка будет длиться несколько часов. Сочетание рома, шоколада, кофе, миндаля и карамели делают этот аромат больше похожим на изысканный праздник, чем на что-то другое. Интересно, что вдохновением для создателей этого парфюма послужило открытое море и пиратские корабли.
- Infusion d'Iris, Prada. Для тех, кто любит цветочные ароматы. Главный герой – элегантный цветок ириса, который сопровождают цитрусовые ароматы (верхние ноты) и более таинственные и глубокие аккорды в фоновых нотах, такие как ладан, бензоин и ветивер. Мужчинам, которые выделяются аккуратностью в образе, стоит остановить свой выбор на этих духах, независимо от того, встречают ли они 2025 год с романтическим ужином, или с большой вечеринкой.
- Night Sky, Perry Ellis. Фужерный аромат, отличающийся ароматической чистотой. В состав входят такие основные ингредиенты: бергамот, лаванда, герань, мох и ветивер. Акцент фантазии обеспечивает солевой аккорд. Этот аромат для мужчин, которые собираются провести Новогоднюю ночь в теплом месте с мягким климатом по вечерам.
- Bleu de Chanel Parfum, Chanel. Классика мужской парфюмерии, которая, по мнению этого французского дома, является самой насыщенной и изысканной версией всей коллекции. Цитрусовые и древесные ноты создают тандем, который не имеет слабых мест и идеально подходит для мужской кожи. Независимо от того, будете ли вы праздновать Новый год 2025 с семьей, с друзьями или с особенным человеком, этот аромат подойдет идеально. Ингредиенты – бергамот и лимон, лаванда и зеленые ноты, кедр, сандал и амбра (синтетическая смесь янтаря и древесины).