Чтобы сделать правильный выбор лучших духов для Новогодней ночи, на GQ учли 2 аспекта. 24 Канал рассказывает о них и о 4 ароматах, которые удалось отобрать в итоге.

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Лучшие мужские духи для встречи Нового года

Во-первых, это должны быть хорошие переходные ароматы, которые работают независимо от того, носите ли вы их днем, или ночью, или даже рано утром, если вечеринка затянется. Это означает, что в подборке не будет классических сверхглубоких и тяжелых духов, предназначенных для вечера, а будут композиции, которые имеют баланс.

Во-вторых, это должны быть утонченные ароматы, которые бы соответствовали духу Нового 2025 года. Которые содержат пару нетипичных или фантазийных ингредиентов, созвучных праздничному настроению. И вот они.

Замечательные духи для мужчин на зимние праздники / Фото производителей