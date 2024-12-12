Вот лучшие духи Creed для мужчин – и почему ими стоит владеть
12 декабря 2024, 06:51Читати новину українською
Мужские духи Creed выпускает британский бренд, основанный в 1760 году. В первую очередь он известен благодаря успеху линейки Aventus, ставшей мужским эталоном в последние годы.
Но у Creed есть и другие интересные варианты, свежие и элегантные. 24 Канал со ссылкой на GQ предлагает обзор лучших.
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Путеводитель по лучшим духам Creed для мужчин
- Creed Aventus (2010). Ольфакторный профиль – фруктовый. Верхние ноты: бергамот, лимон, розовый перец, черная смородина и яблоко. Ноты сердца: ананас, пачули и жасмин. Базовые ноты: береза и мускус. Наиболее известен благодаря своей оригинальной ананасовой ноте, Creed Aventus является одним из самых популярных мужских парфюмов последних лет. Прогуляйтесь по шикарным районам Лондона, и вы точно почувствуете его.
- Creed Original Vetiver (2004). Ольфакторный профиль – ароматный. Верхние ноты: имбирь, лимон и зелень. Ноты сердца: ветивер, кориандр и кипарис. Базовые ноты: белый мускус, кедр и гваяковое дерево. Original Vetiver – один из самых свежих парфюмов в этой подборке, и, безусловно, понравится каждому. Вкусные цитрусовые и зеленые ноты в сочетании с древесными придают освежающий и элегантный характер. Рекомендуем для повседневного ношения при любых обстоятельствах.
- Creed Green Irish Tweed (1985). Ольфакторный профиль – древесные. Верхние ноты: вербена и ирис. Ноты сердца: лист фиалки. Базовые ноты: амбра и сандал. Великолепная классика от Creed, с отсылкой к кутюрному наследию дома, Green Irish Tweed излучает свежесть и элегантность благодаря нотам лимона, мяты и лаванды. Мощный фирменный аромат.
Подборка лучших духов для мужчин от Creed / Смотрите фото производителя
- Creed Silver Mountain Water (1995). Ольфакторный профиль – ароматный. Верхние ноты: бергамот и мандарин. Ноты сердца: чай и черная смородина. Базовые ноты: мускус, сандал, петитгрейн и гальбанум. Вдохновленный швейцарскими Альпами, аромат Silver Mountain Water и его волшебные чайные ноты созданы для того, чтобы подарить вам глоток свежего воздуха. Это самый освежающий аромат в этой статье, и самый сладкий.
- Creed Royal Oud (2011). Ольфакторный профиль – кожа. Верхние ноты: лайм, бергамот и гальбанум. Ноты сердца: бессмертник и пачули. Базовые ноты: ваниль, замша, гелиотроп и амбра. Аромат выпущен в начале 2010 и оправдывает свое выдающееся название. Благодаря свежим зеленым верхним нотам, Royal Oud выделяется среди многих удовых парфюмов, часто очень мощных. Он более воздушный и изысканный, но достаточно роскошный, поэтому его стоит приберечь для самых смелых и особых случаев.
- Creed Centaurus (2024). Ольфакторный профиль – пряный восточный. Верхние ноты: корица, табак, кардамон и розовый перец. Ноты сердца: жасмин, герань, пачули и сандал. Базовые ноты: ваниль, бензоин, бобы тонка, амброксан и бальзам тола. В 2024 году Creed расширил свою коллекцию амбровых ароматов несколькими творениями, среди которых и этот парфюм – Centaurus. Смола без запаха, которую используют в ювелирных изделиях, в парфюмерии ассоциируется с теплыми, насыщенными нотами. В этом случае речь о специях, ванили, табаке, бобах тонка, бензоине и других. Его наносят для шикарного вечера, чтобы никого вокруг не оставить равнодушным.