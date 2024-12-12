Вот лучшие духи Creed для мужчин – и почему ими стоит владеть

Мужские духи Creed выпускает британский бренд, основанный в 1760 году. В первую очередь он известен благодаря успеху линейки Aventus, ставшей мужским эталоном в последние годы.

Но у Creed есть и другие интересные варианты, свежие и элегантные. 24 Канал со ссылкой на GQ предлагает обзор лучших.

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Путеводитель по лучшим духам Creed для мужчин

Creed Aventus (2010). Ольфакторный профиль – фруктовый. Верхние ноты: бергамот, лимон, розовый перец, черная смородина и яблоко. Ноты сердца: ананас, пачули и жасмин. Базовые ноты: береза и мускус. Наиболее известен благодаря своей оригинальной ананасовой ноте, Creed Aventus является одним из самых популярных мужских парфюмов последних лет. Прогуляйтесь по шикарным районам Лондона, и вы точно почувствуете его.

Ольфакторный профиль – фруктовый. Верхние ноты: бергамот, лимон, розовый перец, черная смородина и яблоко. Ноты сердца: ананас, пачули и жасмин. Базовые ноты: береза и мускус. Наиболее известен благодаря своей оригинальной ананасовой ноте, Creed Aventus является одним из самых популярных мужских парфюмов последних лет. Прогуляйтесь по шикарным районам Лондона, и вы точно почувствуете его. Creed Original Vetiver (2004). Ольфакторный профиль – ароматный. Верхние ноты: имбирь, лимон и зелень. Ноты сердца: ветивер, кориандр и кипарис. Базовые ноты: белый мускус, кедр и гваяковое дерево. Original Vetiver – один из самых свежих парфюмов в этой подборке, и, безусловно, понравится каждому. Вкусные цитрусовые и зеленые ноты в сочетании с древесными придают освежающий и элегантный характер. Рекомендуем для повседневного ношения при любых обстоятельствах.

Ольфакторный профиль – ароматный. Верхние ноты: имбирь, лимон и зелень. Ноты сердца: ветивер, кориандр и кипарис. Базовые ноты: белый мускус, кедр и гваяковое дерево. Original Vetiver – один из самых свежих парфюмов в этой подборке, и, безусловно, понравится каждому. Вкусные цитрусовые и зеленые ноты в сочетании с древесными придают освежающий и элегантный характер. Рекомендуем для повседневного ношения при любых обстоятельствах. Creed Green Irish Tweed (1985). Ольфакторный профиль – древесные. Верхние ноты: вербена и ирис. Ноты сердца: лист фиалки. Базовые ноты: амбра и сандал. Великолепная классика от Creed, с отсылкой к кутюрному наследию дома, Green Irish Tweed излучает свежесть и элегантность благодаря нотам лимона, мяты и лаванды. Мощный фирменный аромат.

Подборка лучших духов для мужчин от Creed / Смотрите фото производителя