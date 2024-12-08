24 Канал со ссылкой на GQ публикует подборку чрезвычайно вкусных ароматов с оттенком индивидуальности и силы. Они прекрасно подходят, чтобы ярко попрощаться с 2024 годом.
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Подборка замечательных духов для праздничного прощания с 2024 годом
- Apple Brandy от Kilian On the Rocks – пьяняще прохладный мужской аромат для праздников. Ядро аромата – яблочное бренди, стимулирующее все наши органы чувств, но с оттенком свежести, современности и волнения. Каждое распыление на кожу добавляет фруктовой, хрустящей смеси рома, мха и ванили. Кульминационные моменты отмечены кедровым деревом и амброксаном, которые придадут вам заряд изысканности, куда бы вы ни пошли.
- Van Cleef Arpels Moonlight Patchouli. Произведение только для ценителей. Это роскошный бренд, не похожий на другие. Содержит сочетание элементов, которые характеризуют мужчину с очень хорошим вкусом, которого не удовлетворяют обыденные запахи на рынке. Уникальное предложение, которое будет притягивать взгляды и комментарии. В составе – листья пачули, какао, болгарская роза, цветок ириса, замша, кожа и фрукты.
Подборка необычайно вкусных ароматов для мужчин, чтобы поражать на праздничных мероприятиях / Фото производителей
- JeanPaul Gaultier Le Male Elixir. Новая классика с праздничным настроением. Парфюм сексуальной привлекательности в ее самом мощном проявлении, которые подарят вашей коже амбровую, ароматную, древесную зависимость. Интенсивная итерация аромата, который мы все любим, но преподнесенная до высочайшей элегантности, которая сделает вас самым обсуждаемым мужчиной на встрече. Ноты – лаванда, мята, ваниль, бензоин, мед, бобы тонка и табак.
- Penhaligon's The Dandy EDP. С первого брызгания он переносит вас во времена, когда музыка саксофонов и труб наполняла воздух, а виски не переставало литься рекой. Это аромат современных денди, мужчин, которые чувствуют себя комфортно в собственной шкуре и не боятся выделяться. Парфюм олицетворяет роскошь, изысканность и выдержанный вкус. Ноты – малина, цитрон, бергамот, дубовый мох, виски, кедр, пачули и еловое дерево.
- Rolling in Love от Killian. Идеален для более приватных встреч, где атмосфера может быть создана теплым, приглушенным светом, даже свечами, со звуком звона бокалов. Это пьянящий, чувственный аромат, который станет вашим идеальным спутником, если вы хотите спровоцировать более одного поцелуя в течение вечера. Ноты – миндальное молоко, фрезия, бетонный оррис, тубероза, мускус, бобы тонка и ваниль.