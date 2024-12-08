24 Канал со ссылкой на GQ публикует подборку чрезвычайно вкусных ароматов с оттенком индивидуальности и силы. Они прекрасно подходят, чтобы ярко попрощаться с 2024 годом.

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Подборка замечательных духов для праздничного прощания с 2024 годом

Apple Brandy от Kilian On the Rocks – пьяняще прохладный мужской аромат для праздников. Ядро аромата – яблочное бренди, стимулирующее все наши органы чувств, но с оттенком свежести, современности и волнения. Каждое распыление на кожу добавляет фруктовой, хрустящей смеси рома, мха и ванили. Кульминационные моменты отмечены кедровым деревом и амброксаном, которые придадут вам заряд изысканности, куда бы вы ни пошли.

– пьяняще прохладный мужской аромат для праздников. Ядро аромата – яблочное бренди, стимулирующее все наши органы чувств, но с оттенком свежести, современности и волнения. Каждое распыление на кожу добавляет фруктовой, хрустящей смеси рома, мха и ванили. Кульминационные моменты отмечены кедровым деревом и амброксаном, которые придадут вам заряд изысканности, куда бы вы ни пошли. Van Cleef Arpels Moonlight Patchouli. Произведение только для ценителей. Это роскошный бренд, не похожий на другие. Содержит сочетание элементов, которые характеризуют мужчину с очень хорошим вкусом, которого не удовлетворяют обыденные запахи на рынке. Уникальное предложение, которое будет притягивать взгляды и комментарии. В составе – листья пачули, какао, болгарская роза, цветок ириса, замша, кожа и фрукты.

Подборка необычайно вкусных ароматов для мужчин, чтобы поражать на праздничных мероприятиях / Фото производителей