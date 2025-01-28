Барбер сделал клиента совершенно неузнаваемым после первой стрижки за 10 месяцев

Популярный в сети барбер nguyensteadycutting поделился в тиктоке видео, как он подстриг мужчину, который почти год не стригся. Зрители были ошеломлены преображением.

Мужчина 10 месяцев избегал парикмахерского кресла. А зря – на самом деле ему было что показать, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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10 месяцев без стрижки: барбер превратил клиента в совершенно нового человека

Барбер Тай Нгуен рассказал историю своего клиента, который допустил 10-месячный рост шевелюры после последней стрижки. Тот говорил, что ему надоели предыдущие неровные стрижки.

Он ходил к другим парикмахерам, но жаловался на них как на парикмахерские ужасы. Мол, они никогда не делали "затылок и линию роста волос ровными" и стригли его "слишком коротко".

Тай выслушал пожелания клиента и приступил к работе. В финальном клипе появился мужчина, совсем не похожий на лохматого путешественника, который 2 часа ехал к барберу, чтобы постричься.

И когда тот посмотрел на свою новую прическу в зеркало, то не смог сдержаться от восхищения: "Боже мой, какая же она!"

Как мастер-барбер за одну стрижку сделал клиента неузнаваемым: смотрите видео nguyensteadycutting

Пользователи тиктока не могли поверить:

"Это тот самый человек?!"

"Ого, он выглядит намного солиднее с новой стрижкой".

"Как будто другой человек!"

"Его мама будет плакать от радости".

Тай работает в Ричмонде, штат Вирджиния, и за свою работу берет 150 долларов. За дополнительные 25 долларов клиенты также могут подстричь бороду. И этот барбер таки довольно популярен, к нему ездят мужчины из разных штатов. А еще он активно ведет соцсети, а его видео с мужскими трансформациями часто становятся вирусными.