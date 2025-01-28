Барбер зробив клієнта абсолютно невпізнанним після першої стрижки за 10 місяців

Популярний у мережі барбер nguyensteadycutting поділився в тіктоці відео, як він підстриг чоловіка, що майже рік не стригся. Глядачі були приголомшені перетворенням.

Чоловік 10 місяців уникав перукарського крісла. А дарма – насправді йому було що показати, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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10 місяців без стрижки: барбер перетворив клієнта на абсолютно нову людину

Барбер Тай Нгуєн розповів історію свого клієнта, який допустив 10-місячний ріст шевелюри після останньої стрижки. Той казав, що йому набридли попередні нерівні стрижки.

Він ходив до інших перукарів, але нарікав на них як на перукарські жахи. Мовляв, вони ніколи не робили "потилицю і лінію росту волосся рівними" і стригли його "занадто коротко".

Тай вислухав побажання клієнта і взявся до роботи. У фінальному кліпі з'явився чоловік, зовсім не схожий на кошлатого мандрівника, який 2 години їхав до барбера, щоб постригтися.

І коли той подивився на свою нову зачіску в дзеркало, то не зміг стриматися від захоплення: "Боже мій, яка ж вона!"

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Користувачі тіктока не могли повірити:

"Це та сама людина?!"

"Ого, його вигляд набагато солідніший з новою стрижкою".

"Наче інша людина!"

"Його мама буде плакати від радості".

Тай працює у Річмонді, штат Вірджинія, і за свою роботу бере 150 доларів. За додаткові 25 доларів клієнти також можуть підстригти бороду. І цей барбер таки доволі популярний, до нього їздять чоловіки з різних штатів. А ще він активно веде соцмережі, а його відео з чоловічими трансформаціями часто стають вірусними.