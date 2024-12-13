Усы с козлиной бородкой станут трендом 2025 года, а все из-за Тимоти Шаламе

У вас не густо растут волосы на лице? Не волнуйтесь, козлиная бородка и усы станут вашим союзником в приобщении к клубу самых красивых мужчин мира.

А все из-за Тимоти Шаламе, который уже открыл раздел о трендах 2025 года. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Какой тренд задает Тимоти Шаламе для 2025 года благодаря усам и бороде

Актер появился на лос-анжелесской премьере фильма "Абсолютно неизвестный" с усами и козлиной бородкой в стиле 90-х. Вот так Тимоти Шаламе доказал, что 90-е все еще будут в моде в следующем 2025 году. А еще – что Тимми хорошо выглядит во всем.

Сочетание усов, вдохновленных классическим стилем Кларка Гейбла (и возрожденных Джорджем Клуни в начале 2000-х), с козлиной бородкой (на которую есть лишь намек, почти тень) – это самая элегантная альтернатива для тех из нас, кто не одарен пышной бородой Джерарда Батлера, Джейсона Момоа или Хью Джекмана.

Когда волосы на лице растут негусто, неравномерно, отрастить полную, густую, объемную бороду, как у Кхала Дрого или Росомахи, кажется невыполнимой миссией. Но ничего – мы должны быть реалистами и и делать добродетель из необходимости.

Тимоти Шаламе своими усами и бородой уже открыл раздел о трендах 2025 года / Фото completeunknownfilm

Если генетика не была настолько любезна, чтобы подарить нам густую и обильную растительность на лице, лучший вариант – разделить ее на независимые части и работать с каждой из них отдельно.

В частности, экспериментировать с разной длиной и отделкой, сочетать или разъединять элементы, в зависимости от роста волос, и, для более смелых, добавлять цвет, чтобы подчеркнуть определенную зону. Другими словами, великолепных результатов можно достичь, имея очень мало материала.

Чтобы весь образ работал, важно играть на контрастах и держать остальные волосы на лице чисто выбритыми. Минималистичный и обтекаемый стиль Шаламе является идеальным вариантом, чтобы придать вашему образу современный и изысканный вид.

Чтобы сделать усы и козлиную укладку и иметь такой вид, будто вы только что вышли от барбера, вам понадобятся всего 3 инструмента. Это расческа для бороды, ножницы и универсальная бритва. Так что удачи!