Ретроградный Меркурий отступает – к чему готовиться: гороскоп на неделю для мужчин

Для кого следующие дни будут проходить чрезвычайно медленно, а кто будет умолять Вселенную о глотке свежего воздуха? И что будет после 28 августа, когда ретроградный Меркурий закончится? Ответы дает астрология в этом недельном мужском гороскопе.

Последняя неделя августа будет действительно медленной. Но постепенно, когда мы будем входить в сентябрь, жизнь начнет набирать обороты. Веселье, спонтанность и романтику или путаницу и разочарование вам ожидать? Узнайте, что эта неделя приготовила для мужчин каждого знака Зодиака, в этом гороскопе на Gentleman 24.

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Читайте в своем недельном гороскопе, что звезды приготовили для вашего знака Зодиака

Овен (21 марта – 19 апреля). В первой половине недели жизнь будет насыщенной и продуктивной. Однако после 29 августа вас ждет один из самых красивых периодов года для всех ваших отношений. Гармония будет в парах, сотрудничествах и взаимодействиях. Связи в бизнесе и любви будут иметь оттенок меда. Если вам нужно будет попросить об услуге или построить долгосрочные планы, не сдерживайте себя. Однако четко представляйте, чего вы хотите от долгосрочного партнера, и сделайте своим приоритетом показать себя!

В первой половине недели жизнь будет насыщенной и продуктивной. Однако после 29 августа вас ждет один из самых красивых периодов года для всех ваших отношений. Гармония будет в парах, сотрудничествах и взаимодействиях. Связи в бизнесе и любви будут иметь оттенок меда. Если вам нужно будет попросить об услуге или построить долгосрочные планы, не сдерживайте себя. Однако четко представляйте, чего вы хотите от долгосрочного партнера, и сделайте своим приоритетом показать себя! Телец (20 апреля – 20 мая). Вы должны сосредоточиться на удовольствиях и романтике в первой половине недели. По правде говоря, двери быстро закрываются перед возможностями найти настоящую любовную связь, наметить новые перспективы или возродить искру в романтических отношениях. Сентябрь будет иметь для этого энергию, но лучше воспользоваться космическим потоком уже сейчас! Если вы творческий человек, воспользуйтесь этим временем, чтобы направить музу! После 29 августа вы будете немного больше сосредоточены на продуктивности и рабочем процессе. Отношения с работодателем и коллегами станут более гармоничными.

Вы должны сосредоточиться на удовольствиях и романтике в первой половине недели. По правде говоря, двери быстро закрываются перед возможностями найти настоящую любовную связь, наметить новые перспективы или возродить искру в романтических отношениях. Сентябрь будет иметь для этого энергию, но лучше воспользоваться космическим потоком уже сейчас! Если вы творческий человек, воспользуйтесь этим временем, чтобы направить музу! После 29 августа вы будете немного больше сосредоточены на продуктивности и рабочем процессе. Отношения с работодателем и коллегами станут более гармоничными. Близнецы (21 мая – 20 июня). В первой половине недели у вас появятся домашние дела и возможность создать приятные воспоминания с семьей. Украсить ваше пространство – хорошая мысль, поэтому не забудьте заглянуть в любимый магазин товаров для дома. После 29 августа колесо жизни разворачивается, и вы вступаете в один из самых ярких периодов года, связанных с вашей личной жизнью и страстями. Даже к одиноким выстроится очередь поклонниц, а кто-то особенный может ждать буквально за углом! Однако не ограничивайтесь лишь одним вариантом. Пары также могут наслаждаться этой пряной энергией, поэтому планируйте незабываемые свидания, совместные хобби или что-то вполне спонтанное.

В первой половине недели у вас появятся домашние дела и возможность создать приятные воспоминания с семьей. Украсить ваше пространство – хорошая мысль, поэтому не забудьте заглянуть в любимый магазин товаров для дома. После 29 августа колесо жизни разворачивается, и вы вступаете в один из самых ярких периодов года, связанных с вашей личной жизнью и страстями. Даже к одиноким выстроится очередь поклонниц, а кто-то особенный может ждать буквально за углом! Однако не ограничивайтесь лишь одним вариантом. Пары также могут наслаждаться этой пряной энергией, поэтому планируйте незабываемые свидания, совместные хобби или что-то вполне спонтанное. Рак (21 июня – 22 июля). В последнее время вы чувствуете особую социальную энергетику, ведь вы, вероятно, хорошо общаетесь с соседями, близкими друзьями или даже родственниками. Этот поток будет продолжаться в течение первой половины недели, но после 29 августа вы почувствуете желание уютно устроиться дома даже больше, чем обычно. Вы всегда рады наслаждаться домашней атмосферой, но сейчас и в последующие недели вам может даже захотеться устраивать больше милых посиделок для друзей или семьи. Другой способ использовать эту энергию – заняться обустройством или обновлением своего жилого пространства.

В последнее время вы чувствуете особую социальную энергетику, ведь вы, вероятно, хорошо общаетесь с соседями, близкими друзьями или даже родственниками. Этот поток будет продолжаться в течение первой половины недели, но после 29 августа вы почувствуете желание уютно устроиться дома даже больше, чем обычно. Вы всегда рады наслаждаться домашней атмосферой, но сейчас и в последующие недели вам может даже захотеться устраивать больше милых посиделок для друзей или семьи. Другой способ использовать эту энергию – заняться обустройством или обновлением своего жилого пространства. Лев (23 июля – 22 августа). В первой половине недели вы можете получить приятные подарки, небольшой сюрприз. Побалуйте и вы сами себя, если сможете. Однако после 29 августа ветер изменится, и вы заметите, что в вашей жизни появится больше скорости, азарта, импульса, словно у вас кружится голова и в ней летают бабочки. Путешествия станут замечательными. Выкройте время на работе, просмотрите списки событий, концертов или изысканных ресторанов и поиграйте в туриста в своем городе! Это отличный повод, чтобы больше общаться с соседями, близкими друзьями или родственниками.

В первой половине недели вы можете получить приятные подарки, небольшой сюрприз. Побалуйте и вы сами себя, если сможете. Однако после 29 августа ветер изменится, и вы заметите, что в вашей жизни появится больше скорости, азарта, импульса, словно у вас кружится голова и в ней летают бабочки. Путешествия станут замечательными. Выкройте время на работе, просмотрите списки событий, концертов или изысканных ресторанов и поиграйте в туриста в своем городе! Это отличный повод, чтобы больше общаться с соседями, близкими друзьями или родственниками. Дева (23 августа – 22 сентября). В этом месяце вы наслаждались жизнью, но до 29 августа вам нужно использовать все блестящие вибрации. В это время вы сияете больше других, а первая половина недели может быть удачной, чтобы побаловать себя спа, покупками или свежей стрижкой. Романтика, удовольствие, творчество также будут излучаться звездами для вас. После 29 августа Вселенная все еще может принести вам больше подарков и красивых вещей или даже небольшой скачок в доходах. Если вы ищете новую работу, не пропустите эту неделю – вы можете озолотиться!

Постепенно мы будем входить в сентябрь, и жизнь начнет набирать новые обороты / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Первая половина недели может заставить вас задуматься, как вы строили свою романтическую жизнь в прошлом году. Вы почувствуете себя обновленными, начиная с 29 августа и далее. Вы всегда очаровательны, общительны и красивы, но ожидайте, что ваш магнетизм и сексуальная привлекательность будут зашкаливать! Если вы хотите попросить об услуге или очаровать кого-то, то сейчас вы почти неотразимы. Это начало одного из лучших периодов года для романтики и совершенствования. Если вы в паре, используйте это время, чтобы действительно сосредоточиться на близости и связи. Вы почувствуете, что ваши сердца зовут друг друга.

Первая половина недели может заставить вас задуматься, как вы строили свою романтическую жизнь в прошлом году. Вы почувствуете себя обновленными, начиная с 29 августа и далее. Вы всегда очаровательны, общительны и красивы, но ожидайте, что ваш магнетизм и сексуальная привлекательность будут зашкаливать! Если вы хотите попросить об услуге или очаровать кого-то, то сейчас вы почти неотразимы. Это начало одного из лучших периодов года для романтики и совершенствования. Если вы в паре, используйте это время, чтобы действительно сосредоточиться на близости и связи. Вы почувствуете, что ваши сердца зовут друг друга. Скорпион (23 октября – 21 ноября). В первой половине недели вы будете в центре внимания и популярны больше, чем обычно! Все взгляды обращены на вас. Приглашение на мероприятия, привлечение к общественной деятельности и шквал активности в социальной жизни почти гарантированы. До 29 августа у вас сильный период для знакомств в интернете, знакомств через вашу сеть или даже для того, чтобы превратить друга в любимого человека. Не пропустите эту энергию, ведь после 29 августа приливы изменятся, и вам больше захочется залечь на дно и сосредоточиться на прошлом.

В первой половине недели вы будете в центре внимания и популярны больше, чем обычно! Все взгляды обращены на вас. Приглашение на мероприятия, привлечение к общественной деятельности и шквал активности в социальной жизни почти гарантированы. До 29 августа у вас сильный период для знакомств в интернете, знакомств через вашу сеть или даже для того, чтобы превратить друга в любимого человека. Не пропустите эту энергию, ведь после 29 августа приливы изменятся, и вам больше захочется залечь на дно и сосредоточиться на прошлом. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Ваша профессиональная жизнь процветает, и эта тенденция сохранится в сентябре. Однако до 29 августа вы можете замечать, что в ваш адрес поступает больше аплодисментов, комплиментов, признания или предложений о работе. Если вы хотите привлечь к себе внимание, будьте стратегическими уже сейчас. А после 29 августа вас ждет замечательный период для социальной жизни. Празднования, вечеринки, памятные моменты будут на вашем пути. Используйте следующие дни, чтобы улучшить свои связи с любимыми людьми.

Ваша профессиональная жизнь процветает, и эта тенденция сохранится в сентябре. Однако до 29 августа вы можете замечать, что в ваш адрес поступает больше аплодисментов, комплиментов, признания или предложений о работе. Если вы хотите привлечь к себе внимание, будьте стратегическими уже сейчас. А после 29 августа вас ждет замечательный период для социальной жизни. Празднования, вечеринки, памятные моменты будут на вашем пути. Используйте следующие дни, чтобы улучшить свои связи с любимыми людьми. Козерог (22 декабря – 19 января). В первой половине недели вы почувствуете тягу к приключениям и желание попробовать что-то новое. Новые впечатления могут по-настоящему обогатить вас сейчас. Посетите музеи, экзотические рестораны или окунитесь в культуру. Любовь может расцвести в дороге, даже с кем-то, кто не является вашим обычным типажом. А после 29 августа ожидайте начала роста в вашем профессиональном мире. Высокопоставленные лица, боссы и авторитеты могут кивать вам чаще, поэтому это отличный период, чтобы предлагать идеи и воплощать их. Подниматься по карьерной лестнице будет проще простого!

В первой половине недели вы почувствуете тягу к приключениям и желание попробовать что-то новое. Новые впечатления могут по-настоящему обогатить вас сейчас. Посетите музеи, экзотические рестораны или окунитесь в культуру. Любовь может расцвести в дороге, даже с кем-то, кто не является вашим обычным типажом. А после 29 августа ожидайте начала роста в вашем профессиональном мире. Высокопоставленные лица, боссы и авторитеты могут кивать вам чаще, поэтому это отличный период, чтобы предлагать идеи и воплощать их. Подниматься по карьерной лестнице будет проще простого! Водолей (20 января – 18 февраля). Первая половина недели принесет вам возможности, связанные с богатством, инвестициями или активами. Подумайте, где вы и как можете развиваться. Например, проконсультируйтесь с бухгалтером, который поможет вам мыслить долгосрочно. После 29 августа вы будете больше внимания уделять поиску новых горизонтов и исследованию новых идей. Если вы сможете в ближайшие недели отправиться в путешествие, вы будете рады, что сделали это. Общение с людьми, которые значительно отличаются от вас, будет чрезвычайно просветительским – вы можете почувствовать, что превращаетесь в совершенно новую прекрасную версию себя!

Первая половина недели принесет вам возможности, связанные с богатством, инвестициями или активами. Подумайте, где вы и как можете развиваться. Например, проконсультируйтесь с бухгалтером, который поможет вам мыслить долгосрочно. После 29 августа вы будете больше внимания уделять поиску новых горизонтов и исследованию новых идей. Если вы сможете в ближайшие недели отправиться в путешествие, вы будете рады, что сделали это. Общение с людьми, которые значительно отличаются от вас, будет чрезвычайно просветительским – вы можете почувствовать, что превращаетесь в совершенно новую прекрасную версию себя! Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вы находитесь в сладком и важном периоде для отношений. Первая половина недели принесет возможности для радости, смеха и единения, независимо от того, одиноки вы или в паре. Если в паре, обсудите долгосрочные планы и сосредоточьтесь на том, как вы можете по-настоящему объединить усилия для достижения общих целей. У одиноких появится больше возможностей найти кого-то с потенциалом для длительных отношений. После 29 августа ветер меняется, и у одиноких людей будет меньше возможностей. В ближайшие недели пары будут больше внимания уделять близости, совместному времени и уязвимости. Также возможно небольшое увеличение богатства, активов или льгот.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.