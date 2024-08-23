Есть мнение, что очки должны быть незаметными, но проблема в том, что это невозможно. Современная мода уже приняла идею очков как аксессуара для выражения стиля (так же как, скажем, для этого служит галстук).

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То есть форма или цвет оправы могут стать частью вашей визуальной идентичности. Но, что касается любого аксессуара, важно, чтобы очки были на своем месте, дополняли ваш стиль, но не определяли его.

Вот как выбрать очки под форму лица: 4 шага

Шаг первый – определите форму лица. Это правильное место для начала, когда надо научиться подбирать оправу. Определить форму лица просто – обведите его на зеркале маркером (или чем-то другим заметным, но чтобы легко стиралось). Для каждой формы лица есть определенные оправы, которые помогут сбалансировать ваш образ.

Как выбрать оправу под форму лица / Иллюстрация Real Men Real Style

Шаг второй – выбирайте цвета, которые дополняют ваш тон кожи. Это не сложно. Если у вас холодный оттенок – выбирайте черный, серый и синий. Если у вас теплый оттенок кожи, подойдут теплые цвета, такие как коричневый, розовый и красный. К слову, цвет одежды, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно, касается и оправ для очков.

Шаг третий – подумайте о своем образе жизни. Например, если вы спортсмен или работаете в трудоемкой отрасли, например, в строительстве, вам стоит выбрать прочную оправу, которая выдержит повседневную деятельность. А если вы хотите выглядеть круто на важной деловой встрече, выбирайте стильные оправы с различными углами наклона. Для пляжа же выбирайте мягкие цветные оправы.

Шаг четвертый – демонстрируйте индивидуальность. Проще говоря, вы можете найти идеальную форму, цвет или узор очков, но эти качества мало что будут значить, если вам в них будет некомфортно. То есть независимо от того, какой стиль вы выберете, убедитесь, что вы чувствуете себя уверенно и довольны своим выбором.

Процесс выбора очков не должен быть сложным или страшным. Это может быть весело, и это продемонстрирует, кем вы являетесь как личность. А эти 4 простых шага сделают ваш поиск идеальной оправы максимально простым.