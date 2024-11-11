Как выбрать и как носить мужской шарф: четкие практические советы
Как мужчины должны носить шарфы? Это же надо одновременно выглядеть мужественно и мудро. И это озадачивает многих мужчин, поэтому они избегают этого аксессуара. А зря – он несет огромный потенциал.
Причем как функциональный, так и стилистический. The Savile Row Company собрала несколько советов, пишет 24 Канал, как быстро и уверенно создать шикарный и непринужденный образ с шарфом.
Смотрите также Стильно и комфортно: какие джинсы носить зимой 2024 – 2025, чтобы быть на высоте
Как выбрать правильный мужской шарф
Как и в случае со всеми аксессуарами, выбор шарфа – вопрос личного вкуса. Но есть несколько вещей, о которых стоит помнить во время покупки.
- Во-первых, размер имеет значение. Идеальный мужской шарф может быть шириной от 16 до 30 сантиметров и длиной от 140 до 178 сантиметров. Короче будет ограничивать вас в способах завязывания, а длиннее может быть слишком громоздким.
- Во-вторых, это должен быть кашемир. С точки зрения комфорта, он мягкий и теплый, и, по сути, никогда не будет колоть или натирать. С точки зрения стиля, тонкость пряжи гарантирует, что он не будет слишком объемным. Качественный шарф из тонкого кашемира – это инвестиция в годы стильного образа и уютного тепла.
- В-третьих, узор. Шарф со смелым узором даст вам возможность заявить о себе. Но чтобы подчеркнуть сдержанный наряд, надо иметь и однотонный шарф в гардеробе.
- В-четвертых, цвет. Это очень индивидуальная вещь. Яркий шарф всегда может оживить наряд. Но если вы хотите более спокойной элегантности, стоит остановиться на "мужских" цветах, таких как угольный, темно-синий и черный.
Как завязать мужской зимний шарф
Существует множество вариантов узлов, несмотря на классическое свисание, которое вообще не предусматривает завязывания. Вот 2 самых простых узла: парижский и накладной.
- Парижский узел – это быстро, легко, стильно и надежно. Сложите шарф вдвое, конец в конец. Оберните его вокруг затылка. Просуньте оба конца в петлю перед грудью и отрегулируйте плотность, чтобы достичь желаемого вида и тепла. Не нужно затягивать узел слишком туго под подбородком. Покажите немного воротничка или галстука над шарфом. Концы шарфа можно носить как внутри, так и снаружи пальто или пиджака, в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы шарф был центром внимания, и насколько сильный холод.
- Накладной узел – это аккуратный узел, который лучше всего работает, когда концы заправлены в пиджак или пальто. Оберните шарф вокруг затылка так, чтобы оба конца свисали спереди – один конец вдвое длиннее другого. Затем перекиньте длинный конец через тело, через противоположное плечо и на затылок. Когда вы повернете его обратно перед собой, просуньте под петлю под подбородком. Теперь он будет висеть спереди над вами, над верхней частью другого конца. Отрегулируйте узел, чтобы достичь желаемой плотности.
- Но, конечно, классическое свисание – это самый простой способ ношения шарфа для мужчины (хотя и не самый теплый). Просто накиньте шарф на затылок, а оба конца одинаковой длины свешивайте спереди. Такой шарф прекрасно смотрится под пальто с глубоким V-образным вырезом, а также с костюмами и спортивными куртками. Также, если тепло не является проблемой, вы можете создать совсем другой эффект, надев его поверх пальто или пиджака.