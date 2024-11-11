Як обрати та як носити чоловічий шарф: чіткі практичні поради
Як чоловіки повинні носити шарфи? Це ж треба одночасно мати вигляд мужній і мудрий. І це спантеличує багатьох чоловіків, тому вони уникають цього аксесуара. А дарма – він має величезний потенціал.
Причім як функціональний, так і стилістичний. The Savile Row Company зібрала кілька порад, пише 24 Канал, як швидко і впевнено створити шикарний і невимушений образ із шарфом.
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Як вибрати правильний чоловічий шарф
Як і у випадку з усіма аксесуарами, вибір шарфа – питання особистого смаку. Але є кілька речей, про які варто пам'ятати під час купівлі.
- По-перше, розмір має значення. Ідеальний чоловічий шарф може бути завширшки від 16 до 30 сантиметрів і завдовжки від 140 до 178 сантиметрів. Коротший буде обмежувати вас у способах зав'язування, а довший може бути занадто громіздким.
- По-друге, це має бути кашемір. З погляду комфорту, він м'який і теплий, і, по суті, ніколи не буде колоти або натирати. З погляду стилю, тонкість пряжі гарантує, що він не буде занадто об'ємним. Якісний шарф з тонкого кашеміру – це інвестиція в роки стильного образу та затишного тепла.
- По-третє, візерунок. Шарф зі сміливим візерунком дасть вам можливість заявити про себе. Але щоб підкреслити стримане вбрання, треба мати й однотонний шарф у гардеробі.
- По-четверте, колір. Це дуже індивідуальна річ. Яскравий шарф завжди може пожвавити вбрання. Але якщо ви прагнете більш спокійної елегантності, варто зупинитися на "чоловічих" кольорах, таких як вугільний, темно-синій і чорний.
Як зав'язати чоловічий зимовий шарф
Існує безліч варіантів вузлів, попри класичне звисання, яке взагалі не передбачає зав'язування. Ось 2 найпростіші вузли: паризький і накладний.
- Паризький вузол – це швидко, легко, стильно і надійно. Складіть шарф удвічі, кінець в кінець. Оберніть його навколо потилиці. Просуньте обидва кінці в петлю перед грудьми й відрегулюйте щільність, щоб досягти бажаного вигляду і тепла. Не потрібно затягувати вузол занадто туго під підборіддям. Покажіть трохи комірця чи краватки над шарфом. Кінці шарфа можна носити як всередині, так і зовні пальта чи піджака, залежно від того, наскільки ви хочете, щоб шарф був центром уваги, і наскільки сильний холод.
- Накладний вузол – це акуратний вузол, який найкраще працює, коли кінці заправлені в піджак або пальто. Оберніть шарф навколо потилиці так, щоб обидва кінці звисали спереду – один кінець вдвічі довший за інший. Потім перекиньте довгий кінець через тіло, через протилежне плече і на потилицю. Коли ви повернете його назад перед собою, просуньте під петлю під підборіддям. Тепер він буде висіти спереду над вами, над верхньою частиною іншого кінця. Відрегулюйте вузол, щоб досягти бажаної щільності.
- Але, звісно, класичне звисання – це найпростіший спосіб носіння шарфа для чоловіка (хоча й не найтепліший). Просто накиньте шарф на потилицю, а обидва кінці однакової довжини звішуйте спереду. Такий шарф чудово дивиться під пальто з глибоким V-подібним вирізом, а також з костюмами й спортивними куртками. Також, якщо тепло не є проблемою, ви можете створити зовсім інший ефект, одягнувши його поверх пальта чи піджака.