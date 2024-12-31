Новогодние ритуалы и хитрости стиля, которые сулят удачу в 2025

Существует длинный список новогодних ритуалов, связанных с одеждой, в разных культурах, однако большинство из них требуют слишком много внимания, времени или элементов, которых нет под рукой. А еще из-за них люди вокруг могут считать вас слишком суеверным.

К счастью, всегда есть альтернативы, которые обещают что-то хорошее – удачу в 2025 году или что-то, чего вы хотите в любви, деньгах или чем-либо другом. Итак, что можно интересного сделать в ночь с 31 декабря на 1 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Вот несколько хитростей стиля для новогоднего образа 2025 года

Для привлечения денег желтый цвет должен стать первым выбором. Во многих культурах он ассоциируется с процветанием и достатком. Речь и о желтом белье, и о другой одежде – возможно, это яркие кроссовки, золотая шелковая рубашка и тому подобное. Также будут уместны золотые аксессуары, например часы.

желтый цвет должен стать первым выбором. Во многих культурах он ассоциируется с процветанием и достатком. Речь и о желтом белье, и о другой одежде – возможно, это яркие кроссовки, золотая шелковая рубашка и тому подобное. Также будут уместны золотые аксессуары, например часы. Для привлечения хорошей энергии вам стоит подумать о новом гардеробе, поскольку ношение новой одежды в новогоднюю ночь считают приметой обновления, новых возможностей, причем как в личном, так и в профессиональном плане.

вам стоит подумать о новом гардеробе, поскольку ношение новой одежды в новогоднюю ночь считают приметой обновления, новых возможностей, причем как в личном, так и в профессиональном плане. Среди цветов, на которые стоит сделать ставку – белый, синий и зеленый. Белый символизирует гармонию и идеально подходит для тех, кто ищет стабильности. Синий ассоциируется с эмоциональным спокойствием, поэтому его рекомендуют тем, кто хочет внутреннего покоя в новом году. А зеленый – это цвет жизненной энергии, поэтому может стать первым шагом на пути к вашим фитнес-целям.

– белый, синий и зеленый. Белый символизирует гармонию и идеально подходит для тех, кто ищет стабильности. Синий ассоциируется с эмоциональным спокойствием, поэтому его рекомендуют тем, кто хочет внутреннего покоя в новом году. А зеленый – это цвет жизненной энергии, поэтому может стать первым шагом на пути к вашим фитнес-целям. Чтобы привлечь любовь, классический совет – носить красное белье, ведь оно ассоциируется с любовью, страстью и энергией. Если вы хотите построить более крепкие отношения, найти пару или улучшить свои текущие отношения – не ограничивайтесь нижним бельем, вы можете выйти на новый уровень с помощью галстука или кожаной куртки, так как красноватые тона, вроде бордового и винного, сейчас в тренде.

Что можно интересного сделать в ночь с 31 декабря на 1 января со своим гардеробом / Фото senivpetro@freepik

А вот еще новогодние ритуалы, связанные с гардеробом

Избегайте старой одежды. Есть поверье, что старая или поврежденная одежда приносит неудачу. Это не значит, что вы должны избавиться от любимой винтажной футболки, просто не стоит надевать ее в новогоднюю ночь.

Есть поверье, что старая или поврежденная одежда приносит неудачу. Это не значит, что вы должны избавиться от любимой винтажной футболки, просто не стоит надевать ее в новогоднюю ночь. Очистите свой гардероб. Освободите место для новой одежды, если вы хотите что-то изменить в своей жизни в 2025 году (например, найти новую работу, купить недвижимость или что-то подобное). Будьте честными и избавьтесь от всего, что вы больше не носите – а значит, что олицетворяет застойную энергию.

Все эти новогодние ритуалы могут показаться вам сомнительными. Но, давайте посмотрим правде в глаза, вы же не узнаете, насколько они функциональны, если не попробуете. Как бы там ни было, если вы решите воспользоваться любым из этих советов, делайте это с уверенностью в их потенциале. Как бы банально это не звучало, если вы во что-то верите – это возможно.