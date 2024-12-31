Новорічні ритуали та хитрощі стилю, які обіцяють удачу у 2025

Існує довгий список новорічних ритуалів, пов'язаних з одягом, у різних культурах, однак більшість із них вимагають занадто багато уваги, часу чи елементів, яких немає під рукою. А ще через них люди навколо можуть вважати вас надто забобонним.

На щастя, завжди є альтернативи, які обіцяють щось хороше – удачу у 2025 році або щось, чого ви бажаєте у коханні, грошах чи будь-чому іншому. Отже, що можна цікавого зробити у ніч з 31 грудня на 1 січня – розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Ось кілька хитрощів стилю для новорічного образу 2025

Для привернення грошей жовтий колір повинен стати першим вибором. У багатьох культурах він асоціюється з процвітанням і достатком. Мовиться і про жовту білизну, і про інший одяг – можливо, яскраві кросівки, золоту шовкову сорочку тощо. Також будуть доречними золоті аксесуари, як-от годинник.

жовтий колір повинен стати першим вибором. У багатьох культурах він асоціюється з процвітанням і достатком. Мовиться і про жовту білизну, і про інший одяг – можливо, яскраві кросівки, золоту шовкову сорочку тощо. Також будуть доречними золоті аксесуари, як-от годинник. Для залучення хорошої енергії вам варто подумати про новий гардероб, оскільки носіння нового одягу в новорічну ніч вважають прикметою оновлення, нових можливостей, причім як в особистому, так і в професійному плані.

вам варто подумати про новий гардероб, оскільки носіння нового одягу в новорічну ніч вважають прикметою оновлення, нових можливостей, причім як в особистому, так і в професійному плані. Серед кольорів, на які варто зробити ставку – білий, синій і зелений. Білий символізує гармонію та ідеально підходить для тих, хто шукає стабільності. Синій асоціюється з емоційним спокоєм, тому його рекомендують тим, хто хоче внутрішнього спокою у новому році. А зелений – це колір життєвої енергії, тож може стати першим кроком на шляху до ваших фітнес-цілей.

– білий, синій і зелений. Білий символізує гармонію та ідеально підходить для тих, хто шукає стабільності. Синій асоціюється з емоційним спокоєм, тому його рекомендують тим, хто хоче внутрішнього спокою у новому році. А зелений – це колір життєвої енергії, тож може стати першим кроком на шляху до ваших фітнес-цілей. Щоб привабити кохання, класична порада – носити червону білизну, адже вона асоціюється з любов'ю, пристрастю та енергією. Якщо ви хочете побудувати міцніші стосунки, знайти пару або покращити свої поточні стосунки – не обмежуйтеся спіднім, ви можете вийти на новий рівень за допомогою краватки або шкіряної куртки, бо ж червонуваті тони, як бордовий і винний, зараз у тренді.

Що можна цікавого зробити у ніч з 31 грудня на 1 січня зі своїм гардеробом / Фото senivpetro@freepik

А ось іще новорічні ритуали, пов'язані з гардеробом

Уникайте старого одягу. Є повір'я, що старий або пошкоджений одяг приносить невдачу. Це не означає, що ви повинні позбутися улюбленої вінтажної футболки, просто не варто одягати її в новорічну ніч.

Є повір'я, що старий або пошкоджений одяг приносить невдачу. Це не означає, що ви повинні позбутися улюбленої вінтажної футболки, просто не варто одягати її в новорічну ніч. Очистіть свій гардероб. Звільніть місце для нового одягу, якщо ви хочете щось змінити у своєму житті у 2025 році (наприклад, знайти нову роботу, купити нерухомість або щось подібне). Будьте чесними й позбудьтеся всього, що ви більше не носите – а отже, що уособлює застійну енергію.

Всі ці новорічні ритуали можуть здатися вам сумнівними. Але, гляньмо правді в очі, ви ж не дізнаєтеся, наскільки вони функціональні, якщо не спробуєте. Хай там як, якщо ви вирішите скористатися з будь-якої з цих порад, робіть це з упевненістю в їхньому потенціалі. Як би банально це не звучало, якщо ви в щось вірите – це можливо.