1 апреля, 14:06
Как эффективно добывать белок для набора мышечной массы без добавок и коктейлей
Основні тези
- Для увеличения мышечной массы стоит делать белок центральным компонентом рациона, употребляя мясо, рыбу, яйца, бобовые и соевые продукты.
- Молочные продукты, такие как домашний творог и греческий йогурт, являются эффективными источниками белка. Бобовые тоже обеспечивают белок и клетчатку, а киноа может быть лучшей альтернативой рису.
Если погрузиться в соцсети, может сложиться впечатление, что получить достаточное количество белка невозможно без порошков или других каких-то добавок. Действительно, добавки могут быть полезным инструментом, если мы выбираем правильные ингредиенты.
А ведь есть много людей, которые не могут себе их позволить или предпочитают получать макроэлементы из натуральных и необработанных продуктов. И они могут это сделать – 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.
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С помощью этих советов вы легко достигнете своей потребности в белке
- Сделайте белок центральным компонентом ваших приемов пищи. Если вы стремитесь набрать мышечную массу, белок является важнейшим макроэлементом – то есть вы должны есть его в первую очередь. Вы можете рассчитывать на мясо, рыбу, яйца, бобовые и соевые продукты.
- Не забывайте о перекусах. Если вы не уделяете внимания белку на перекусах – это большая ошибка. Вместо этого вы можете готовить себе, например, овсянку, бананово-яичные блины или нутовые чипсы, или более простые варианты, как орехи, вареные яйца, мюсли или йогурт.
- Молочные продукты. Когда мы думаем о белке, мы чаще всего вспоминаем о курице или лососе. Но молочные продукты также могут способствовать нашему прогрессу, кроме того, что они вкусные. Среди рекомендуемых вариантов – домашний сыр, он универсальный, с высоким содержанием белка и низким содержанием жира. Чеддер также является очень хорошим вариантом, его можно сочетать с тостами, помидорами или фруктами. Греческий йогурт, который содержит больше белка, чем традиционный йогурт – кладите туда же.
- Не забывайте о бобовых. Они являются отличным источником белка и клетчатки, а также содержат антиоксиданты. Их можно готовить тысячами различных способов, и они станут лучшим союзником, если вы ищете недорогие рецепты или если не едите мясо или рыбу.
- Следите за углеводами. Они должны быть в вашем рационе, но вы можете сделать определенные изменения – увеличить потребление белка. Одна из простых идей – заменить рис на киноа, что содержит 10 граммов белка на 100 граммов, а рис 6,6 грамма. Эта разница только кажется незначительной – для дневной нормы белка она важна.