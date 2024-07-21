29-летний мужчина унаследовал 2 миллиона долларов, но боится осуждения: что его так обеспокоило

Недавно на Reddit появилось сообщение мужчины, который поделился дилеммой. Дело в том, что он унаследовал 2 миллиона долларов от отца и теперь хочет бросить работу и вести спокойную жизнь.

Но при этом он боится, что такое его решение люди могут осудить и сочтут эгоистичным. Именно поэтому он обратился к сообществу в сети за советом.

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Наследство в 2 миллиона долларов создало этическую дилемму в жизни мужчины

"Недавно умер мой отец. Он оставил мне 2 миллиона долларов", – рассказал пользователь Reddit. Сейчас он работает на работе, которая приносит и удовольствие, и много стресса.

Я хочу уволиться с работы, работать неполный рабочий день, заниматься тем, что мне нравится, например, здоровьем, путешествиями... Это эгоистично? Какие ваши мысли?

– спросил мужчина.

Он объяснил, что не имеет детей и не планирует, а потеря отца побудила к переоценке жизненного выбора. Больше не обремененный давлением необходимости собирать на пенсию благодаря наследству, мужчина теперь имеет свободу расставлять приоритеты.

Однако его не покидает беспокойство относительно того, как его друзья и близкие могут воспринять это изменение. Он боится, что его будут считать "ребенком, получившим наследство", которому больше не нужно работать.

Перед мужчиной встал сложный выбор, когда он получил значительное наследство / Фото freepik

Один какие советы писали ему в комментариях:

"На твоем месте я бы взял деньги и продолжал работать следующие несколько месяцев с измененным мышлением – не "должен" работать, а "хочу", и посмотрел бы, не снимет ли это часть стресса".

"Не спешите. Не принимайте никаких важных решений по крайней мере полгода, а то и год. Горе действительно может заставить нас делать вещи, которые выходят за рамки нашего обычного характера".

"Если с 2 миллионов долларов снимать 3% ежемесячно, а это 60 тысяч долларов, на жизнь не хватит в большей части США, но может быть достаточно в некоторых более депрессивных регионах или странах".

В общем, община посоветовала не спешить с решениями. Люди рекомендовали учитывать как финансовую стабильность, так и личное счастье, прежде чем делать что-то, что меняет жизнь.

Действительно, выход на пенсию в 29 лет, даже с 2 миллионами долларов, может быть рискованным. 2 миллиона могут показаться большой суммой, но ими нужно разумно распоряжаться, чтобы их хватило на 50 и более лет. Между тем множество факторов могут истощить сбережения значительно быстрее, чем хотелось бы.