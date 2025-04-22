Этот парфюм действует как афродизиак и соблазняет буквально всех вокруг

В мире нишевой парфюмерии существуют ароматы, которые способны создавать поистине особую атмосферу вокруг вас. Именно таким является Nasomatto Black Afgano.

Это легендарный парфюм от итальянского парфюмера Алессандро Гальтиери. 24 Канал благодаря тиктокеру borodatuy.parfumer расскажет подробнее.

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Nasomatto Black Afgano – мощный аромат, который сводит с ума

Аромат Black Afgano от бренда Nasomatto известен своей магнетической силой, действующей как настоящий афродизиак и оставляющей незабываемый шлейф. Благодаря уникальному сочетанию зеленых нот, экстракта марихуаны, ладана и древесины, Black Afgano поразил сердца как мужчин, так и женщин.

Почему Black Afgano так действует на людей? Секрет кроется в его необычной композиции.

На старте ощущаются зеленые ноты и экстракт марихуаны , которые дают легкую горчинку.

, которые дают легкую горчинку. Затем открывается насыщенный аромат кофе , ладана и древесных нот.

, ладана и древесных нот. А финальный аккорд создают анималистические ноты и агар.

ноты и агар. А комбинация амброксана и кожи придает парфюму непревзойденную стойкость и шлейф.

Аромат, от которого теряют голову: смотрите видео от borodatuy.parfumer

Эксперт в тиктоке советует покупать только оригинал. Почему это важно? Потому что Black Afgano – это не просто аромат, а произведение искусства. Его магия раскрывается только в оригинальной версии. Подделки не будут иметь той глубины, стойкости и шлейфа, которые создают настоящий эффект афродизиака.

Итак, Nasomatto Black Afgano – идеальный выбор для тех, кто хочет оставить после себя незабываемый след и покорять сердца одним лишь ароматом. Но помните: только оригинальный флакон сможет раскрыть всю мощь этой парфюмерной легенды.