В этом помогают ежегодные отчеты дизайнерских домов, а еще благодаря этому мы получили обновлённую концепцию того, что значит быть современным мужчиной. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробно.
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Какие духи чаще всего покупают мужчины во всем мире
Все больше и больше мужчин понимают, что они качественные духи способствуют повышению чувственности. Хороший аромат добавляет немало позитива в нашу повседневную жизнь.
Парень, который хорошо пахнет – более организованный, заботится о деталях, обращает внимание на свою внешность и планирует свои шаги. То есть это именно тот парень, которого нелегко избежать в баре или не оценить на первом свидании.
Поэтому стоит знать об этом список самых продаваемых мужских духов в мире, чтобы понимать свой выбор. Или, возможно, просто добавить в свою коллекцию одну – две позиции, которых не хватает.
Эти духи являются самыми продаваемыми в мире среди мужчин / Смотрите фото производителей
- Acqua di Gio EDT. Аромат, напоминающий о естественной простоте, цитрусово-водяной, идеален для повседневного ношения и чтобы соединиться с вашей естественной свежестью.
- CK One. Этот эликсир никогда не выходил из моды с момента создания, а в 1990-х он совершил революцию в мире парфюмерии, предложив унисекс. Он хорошо сбалансирован, сексуален и свеж.
- Bleu de Chanel EDT. Вневременный аромат в глубоком таинственном синем флаконе, который мало кто из мужчин может не полюбить.
- Dior Sauvage EDT. Парфюм, сумевший спроектировать, поддержать и построить свою культовость с чувственными, иногда таинственными гранями в композиции, полной изобретательности.
- Boss Bottled. Созданный для современного, элегантного и стильного мужчины, этот аромат является ключевым для коллекции. Он обеспечивает непревзойденные результаты, когда речь об изысканности и соблазнительности.
- Davidoff Cool Water. Это классика, которая доказывают, что когда что-то в совершенстве разработано, это невозможно стереть. Парфюмерный подвиг, который объединяет элегантность и свежесть в своей формуле.
- Paco Rabanne 1 Million EDT. Формула позиционирует себя среди мужчин всех возрастов, и набрала легион последователей, которые любят пахнуть потрясающе.
- Carolina Herrera 212 EDT. Молодежный и космополитичный аромат, напоминающий об авантюрном стиле Нью-Йорка. Незабываемое и совершенное сочетание ингредиентов.
- Dolce&Gabbana Light Blue pour Homme EDT. Магнетический и бодрящий аромат, воплощающий авантюрный шарм современного средиземноморского мужчины, с оттенком свежести и динамичности.
- Ralph Lauren Polo Green EDT. Еще один бессмертный аромат, который не планирует уступать место ни одному современному. Уникальный и вневременный, он воспевает мужественность и спортивный образ жизни.