Почему врачи говорят, что настольный теннис уменьшает стресс, да и вообще полезен для здоровья

Настольный теннис или пинг-понг – это гораздо больше, чем просто физическая активность и игра. Он повышает моральный дух, стимулирует работу мозга и укрепляет социальные связи.

За подпрыгиваниями мяча скрывается активность, полезная для нашего психического и физического благополучия, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ. И этот вид спорта может стать ценным союзником в борьбе против стресса.

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Какие преимущества настольного тенниса для здоровья

Улучшение когнитивных функций. Настольный теннис привлекает наш мозг к сложному танцу стратегии, скорости и координации. Каждый удар требует предвидения движений соперника, быстрого расчета траектории и тщательного выполнения. Этот процесс активирует важнейшие участки мозга, такие как префронтальная кора (стратегическое планирование) и мозжечок (моторная координация). Венди Сузуки, профессор неврологии Нью-Йоркского университета, говорит, что настольный теннис улучшает когнитивные функции, в частности долговременную память, принятие решений и мелкую моторику.

Настольный теннис привлекает наш мозг к сложному танцу стратегии, скорости и координации. Каждый удар требует предвидения движений соперника, быстрого расчета траектории и тщательного выполнения. Этот процесс активирует важнейшие участки мозга, такие как префронтальная кора (стратегическое планирование) и мозжечок (моторная координация). Венди Сузуки, профессор неврологии Нью-Йоркского университета, говорит, что настольный теннис улучшает когнитивные функции, в частности долговременную память, принятие решений и мелкую моторику. Уменьшение стресса. Настольный теннис также действует как мощное средство для снижения стресса, увеличивая выработку эндорфинов. Более того, его социальный аспект поощряет позитивное взаимодействие и борется с изоляцией. Во время сессий смех раздается так же часто, как и отскоки мяча, и в этом заключается магия этого вида спорта: объединение поколений, стирание различий и воспитание коллективного духа в игровой обстановке.

Пинг-понг повышает моральный дух, стимулирует работу мозга и укрепляет социальные связи / Фото master1305@freepik

Профилактика дегенеративных заболеваний. Согласно исследованиям, проведенными в Японии, пинг-понг стимулирует мозговое кровообращение, улучшая остроту ума и замедляя прогрессирование деменции. В партнерских клубах пациенты сообщают о восстановлении мотивации, коммуникабельности и самооценки.

Согласно исследованиям, проведенными в Японии, пинг-понг стимулирует мозговое кровообращение, улучшая остроту ума и замедляя прогрессирование деменции. В партнерских клубах пациенты сообщают о восстановлении мотивации, коммуникабельности и самооценки. Простая активность со сложными результатами. Настольный теннис является доступным и недорогим, он отличается и способностью одновременно работать телом и умом. Быстрые движения и непредсказуемые обмены стимулируют работу сердца, улучшают ловкость и задействуют множество групп мышц. Добавьте к этому улучшение когнитивных способностей, и вы получите полноценную активность, которая подходит для любого возраста.

Так что настольный теннис – это гораздо больше, чем просто развлечение. Это мощный инструмент для укрепления нашего психического здоровья, стимулирования когнитивных функций и содействия социальному благополучию.

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