Вот что нужно делать каждое утро, чтобы не испытывать стресс в общественном транспорте

С похолоданиями пеших прогулок становится все меньше, а поездок на общественном транспорте все больше. Тесная толпа, навязчивые разговоры, непрерывные оповещения – все эти и множество других факторов превращают каждую поездку в испытание нашей нервной системы.

Но – согласно исследованию Оксфордского университета и South Western Trains, есть простое и неожиданное решение, которое сделает поездки приятнее. Надо просто каждое утро слушать звуки природы, пишет GQ.

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Неожиданное средство для дзен-путешествий общественным транспортом

Мы все, наверное, это переживали, когда утром, впопыхах выпив кофе, словно моментально оказываемся зажатыми между незнакомцами в переполненном транспорте. А разум уже весь озабочен тиканьем часов.

Важно знать, что такие ситуации не лишены последствий. Исследование, проведенное в Великобритании в 2019, показало, что 43% пассажиров испытывают рост стресса во время поездок. Эта цифра возрастает до 73% среди работников от 25 до 34 лет.

Хорошая новость в том, что можно изменить вашу рутину.

Согласно исследованиям Чарльза Спенса, профессора экспериментальной психологии Оксфордского университета, решение не во вдохновенном подкасте или плейлисте любимых хитов, а в простых звуках – как пение птиц или шум водопада.

Исследование показало, что прослушивание природных звуковых ландшафтов снижает уровень стресса на 38%, а нервозность – на 32%. Для сравнения, у тех, кто слушал музыку или подкасты, уровень стресса снизился лишь на 11%.

это исследование – одно из первых, которое научно продемонстрировало влияние звуков природы на стресс в такой повседневной среде, как общественный транспорт.

Есть простое решение, которое сделает ваши поездки в общественном транспорте приятнее / Фото DrazenZigic@freepik

Большинство исследований на эту тему проводят в лабораториях, но это исследование проводили в поезде с реальными пассажирами. Результаты четко показывают, что прослушивание природных звуков имеет значительное успокаивающее влияние на пассажиров,

– отметил профессор Спенс.

Природные звуки, будь то нежное журчание реки, или утренняя песня соловья, активируют определенный участок нашего мозга, связанный со спокойствием и расслаблением. И наши тела, запрограммированные реагировать на звуки природы как на сигнал безопасности, снижают напряжение.

В отличие от ритмичной музыки или подкастов, которые постоянно требуют внимания, эти звуки погружают нас в интермедию безмятежности, идеальную для декомпрессии после утренней спешки.

Если эта идея вас привлекает, исследуйте природные звуки через приложения Calm, Noisli или плейлисты на Spotify, специально разработанные для релаксации. Да еще пара наушников с функцией шумоподавления – вот вы и готовы превратить свое путешествие в миг спокойствия. А ваш день может начаться немного лучше, чем предыдущий.