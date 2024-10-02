Обычно действительно есть. Но беда в том, что она становится негативным фактором, когда мы становимся ею одержимы. GQ объясняет, как и почему так происходит.
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Зацикленность на продуктивности: почему это плохо
Составлять списки дел, оставлять телефон в другой комнате, убирать на рабочем столе, расставлять приоритеты и прочее – все это мы пытались делать в определенный момент. Советы из интернета или от коллег, которыми мы восхищаемся, действительно полезны. Но мы должны признать: они не являются чудодейственными.
- Подумайте вот каким образом: какой смысл пытаться быть более продуктивным, если тратить больше времени на планирование того, как быть более продуктивными, чем на то, чтобы быть продуктивными?
- Продуктивность стала одержимостью многих, поскольку она дает ощущение контроля над ситуацией – хотя в реальности это часто не так. Иногда все гораздо проще: надо оставить все, как есть.
- Это не о том, чтобы продолжать делать что-то, что не делает нас счастливыми. Это о понимании того, что все имеет свои плюсы и минусы, и что перемены не всегда должны быть к лучшему.
Мы не всегда можем хорошо работать, иметь безупречный дом, ходить в спортзал и вести социальную жизнь одновременно. В таких случаях просто не надо пытаться испытывать на себе тысячу советов по продуктивности. А лучше применять то, что, как мы знаем, работает для нас, и признать, что у нас есть определенные пределы.
Продуктивность становится негативным фактором, когда мы становимся ею одержимы / Фото wayhomestudio@freepik
Нашим лучшим качеством в таких случаях будет гибкость. Способность перестать брать на себя обязательства или даже отложить планы или работу, в которой мы бы хотели участвовать. Ведь принятие одних решений всегда означает отказ от других, независимо от того, о какой сфере мы говорим.
- Невозможно контролировать абсолютно все, что происходит в нашей жизни. А советы по продуктивности заставляют нас верить, что если мы все изменим, то получим настоящую власть над своей жизнью.
- Но это часто нереально. Вместо того чтобы пытаться изменить все, мы должны иметь дело с этим. Избавиться от ожиданий, которые не являются объективными. Принять, что вы не можете быть продуктивными на 100% все время, как бы вы ни старались.
- Отказ от определенных планов или работы не означает поражения. Это означает – сосредоточить нашу энергию на том, что действительно имеет для нас значение. І мы не должны чувствовать себя виноватыми из-за этого.
Проще говоря, секрет продуктивности на самом деле в том, чтобы отпустить нашу одержимость ею и отпустить нереалистичные ожидания. Только тогда мы сможем по-настоящему достичь успеха и быть способными поддерживать его длительное время.