Как стать более убедительным в разговоре: эксперт назвал 2 ключевых момента

Научиться быть убедительным – кого же такое не заинтересует? Представьте, вы хотите повышения зарплаты – и легко убеждаете руководителя, что заслужили на это.

Возможно, с помощью правильных слов, или правильного способа донести свою позицию. Что можно в таком случае попробовать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Если вы действительно хотите, чтобы вас услышали – попробуйте эти техники

Умение эффективно доносить и доказывать свое мнение является важным для того, чтобы вас действительно услышали и чтобы прислушивались к вам. Как мы можем его развить?

Эксперт по коммуникации и письму Билл Бирчард поделился советами о том, как быть услышанным (а если человек вас не слушает, невозможно заставить его прислушаться) и стать более убедительным. Он назвал 2 ключевых момента.

Эксперт назвал 2 ключевых момента, которые сделают вас более убедительным / Фото rawpixel.com@freepik

Первый ключ к тому, чтобы ваши слова не остались незамеченными – это создание рассказа или по крайней мере структурирование вашего сообщения в виде рассказа. Это не только привлечет внимание других, но и поможет им лучше запомнить разговор.

к тому, чтобы ваши слова не остались незамеченными – это создание рассказа или по крайней мере структурирование вашего сообщения в виде рассказа. Это не только привлечет внимание других, но и поможет им лучше запомнить разговор. Второй ключ – рассказ следует сочетать с добавлением эмоциональности. Но это не значит быть драматическим, а скорее передавать страсть, которую вы чувствуете к идее, которую доносите. Когда что-то является эмоциональным, оно запоминается гораздо лучше.

Изложить свой рассказ в письменном виде или проговорить по-новому также может помочь лучше донести свою мысль.

Все эти тактики делают ваше сообщение гораздо более успешным, и вероятность одобрения и поддержки значительно возрастет. Так что стоит попробовать эти приемы – они обязательно сработают.