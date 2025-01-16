Ведь больно думать, что важные для нас люди могут быть рядом ограниченный промежуток времени. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает об этом подробнее.
Смотрите также Они забирают вашу удачу и энергию: эксперт советует избегать этих "друзей"
Дружба и ее "срок годности": что следует понимать
Как говорит эксперт по отношениям Сюзанна Деггс-Уайт, дружба может иметь "срок годности", и это гораздо более нормально, чем мы можем себе представить. Почему это так?
Отношения с нашими друзьями обычно возникают по 3 причинам:
- близость,
- общие интересы
- и пребывание на одном жизненном этапе.
Именно это формирует связи между взрослыми. Но, как и все остальное, все это может меняться с годами и даже месяцами.
Эксперт объяснила, почему дружба на самом деле имеет "срок годности" / Фото freepik
Из-за переездов возникает дистанция, мы меньше общаемся. Или мы все еще находимся на том же этапе жизни, а друзья уже перешли на другой. Это может произойти, например, когда кто-то создал семьи, а кто-то – нет. То есть исчезают те вещи, которые нас объединяли.
Все это признаки того, что "срок годности" приближается к концу:
- если мы видим, что разговоры становятся все реже и реже,
- что у нас нет времени быть вместе, даже если мы этого хотим,
- и что уже не так много вещей нас объединяют.
Однако мы можем оказаться и в другой ситуации, когда намного понятнее, что дружба рано или поздно закончится:
- это когда нет равенства между сторонами,
- или когда есть ощущение обязанности проводить время с этим человеком.
Проще говоря, когда отсутствие баланса делает отношения невозможными.