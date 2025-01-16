Ведь больно думать, что важные для нас люди могут быть рядом ограниченный промежуток времени. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает об этом подробнее.

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Дружба и ее "срок годности": что следует понимать

Как говорит эксперт по отношениям Сюзанна Деггс-Уайт, дружба может иметь "срок годности", и это гораздо более нормально, чем мы можем себе представить. Почему это так?

Отношения с нашими друзьями обычно возникают по 3 причинам:

близость,

общие интересы

и пребывание на одном жизненном этапе.

Именно это формирует связи между взрослыми. Но, как и все остальное, все это может меняться с годами и даже месяцами.

Эксперт объяснила, почему дружба на самом деле имеет "срок годности" / Фото freepik

Из-за переездов возникает дистанция, мы меньше общаемся. Или мы все еще находимся на том же этапе жизни, а друзья уже перешли на другой. Это может произойти, например, когда кто-то создал семьи, а кто-то – нет. То есть исчезают те вещи, которые нас объединяли.

Все это признаки того, что "срок годности" приближается к концу:

если мы видим, что разговоры становятся все реже и реже,

что у нас нет времени быть вместе, даже если мы этого хотим,

и что уже не так много вещей нас объединяют.

Однако мы можем оказаться и в другой ситуации, когда намного понятнее, что дружба рано или поздно закончится:

это когда нет равенства между сторонами,

или когда есть ощущение обязанности проводить время с этим человеком.

Проще говоря, когда отсутствие баланса делает отношения невозможными.