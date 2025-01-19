Можем поспорить, этот перечень вас удивит: 5 дорогих марок авто с наименее надежными двигателями

Обычно вы получаете от авто то, за что платите. Но правда и в том, что не все машины высокого класса соответствуют обещаниям производителя, особенно когда речь идет об их двигателях.

А какой смысл платить больше за престижный автомобиль, постоянно оставляющий вас на обочине дороги или обременяющий крупными счетами за ремонт? 24 Канал благодаря yahoo приводит перечень марок, на которые стоит взглянуть внимательнее.

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Какие престижные авто могут оставлять своих владельцев на обочине из-за недостатков двигателей

Автолюбители могут бесконечно рассказывать о почти идеальной надежности определенных автопроизводителей. На самом же деле едва ли не все бренды имеют недостатки в работе двигателей. Вот и эти 5 марок очень уважаемые – однако их двигатели, говорят, не слишком надежны.

Вам не понадобится много времени, чтобы найти жалобы на двигатели BMW в интернете. Водители знают, что модели с дизельными двигателями N47 и турбированными N63 V8 имеют серьезные проблемы с надежностью, варьирующиеся от выхода из строя цепи газораспределительного механизма до чрезмерного потребления масла. По данным CarEdge, вероятность того, что BMW потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет эксплуатации, составляет 45,89%. Это на 10,8% хуже, если сравнивать с другими автопроизводителями в этом перечне.

в интернете. Водители знают, что модели с дизельными двигателями N47 и турбированными N63 V8 имеют серьезные проблемы с надежностью, варьирующиеся от выхода из строя цепи газораспределительного механизма до чрезмерного потребления масла. По данным CarEdge, вероятность того, что BMW потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет эксплуатации, составляет 45,89%. Это на 10,8% хуже, если сравнивать с другими автопроизводителями в этом перечне. Jeep редко считают роскошным брендом, но он дорого стоит – и на рынках новых, и подержанных автомобилей. Созданные для покорения сложных местностей, двигатели Jeep не всегда были такими же надежными, как их внедорожные возможности. По меньшей мере три модели (Wrangler, Grand Cherokee и Grand Cherokee L) попали в список наименее надежных машин 2024 года по версии Consumer Reports. Среди самых распространенных жалоб на двигатель – частые утечки масла и воды, засорение топливных форсунок и то, что HotCars называет "предсмертным колебанием".

Не все бренды имеют недостатки в работе двигателей, даже супертоповые / Фото DrazenZigic@freepik