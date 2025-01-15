И на них 24 Канал предлагает сосредоточить свое внимание, ссылаясь на портал AutoDeal. Айда знакомиться с распространенными автомобильными предрассудками, в которые верят целыми поколениями.

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Обратим внимание! Вы можете верить в суеверия, можете не верить. В любом случае, помните, что один из важнейших ритуалов за рулем – пристегнуться. Пристегнулись? Тогда можно трогаться!

Сигналить, прежде чем выехать на город или въехать в тоннель

Наверное, у каждого из нас есть знакомый, который привык сигналить перед тем, как въехать в тоннель или мост. Хотя это могло бы логично предупредить любое живое существо, которое намерено вынырнуть на вашем пути, большинство людей утверждают, что сигналить – это знак уважения к затерянным душам, обитающим в этой местности.

Если этого не делать, говорят, что духи моста будут преследовать вас по дороге. Да-да, в лучших традициях хорроров.

Никогда не покупать авто, которое было в ДТП

Говорят, вы унаследуете проклятие, если купите или будете пользоваться автомобилем, который попал в аварию. Ага, скажите это сторонникам "битков" из США. Они могут с вами поспорить.

Верить в это суеверие или нет – дело ваше. Мы просто рекомендуем тщательно проверять каждую подержанную машину, включая ее документы, прежде чем отдать за нее часть своих кровно заработанных денег.

Тщательно проверяйте авто перед покупкой / Фото prostooleh

Перевернуть тарелку друга, который едет

А вот это уже очень и очень странно. Говорят, есть люди, которые за столом должны перевернуть свои тарелки. Таким образом они благословляют человека на счастливую дорогу.

В этом поверье мы видим лишь аналогию, где тарелка служит рулем для человека, который отправляется в путь. Как бы там ни было, лишь бы тарелки не переворачивали после застолья со спиртными напитками. Вы же помните об ответственном управлении транспортными средствами?

Бросить мелкие деньги под сиденье нового авто

Хотя это может звучать чуть менее странно, но в этом хотя бы нет никакого риска. На самом деле, наличие монет под сиденьем может помочь вам в трудную минуту, когда у вас закончатся монеты, чтобы заплатить за паркинг.

Главное в этом суеверии – иметь новенькое авто. Что ж, держим за вас кулачки, чтобы вскоре вы смогли порадовать себя машиной, о которой давно мечтали.

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Верите вы в эти суеверия или нет – важно быть максимально осторожными на дороге. Будьте ответственными, садясь за руль.