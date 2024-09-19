Культовые кроссовки Nike Air Max 1 Chlorophyll возвращается после 15 лет отсутствия

В рамках сотрудничества между Patta и Nike модель кроссовок Air Max 1 Chlorophyll возрождается из пепла. Поводом стало празднование 20-летия нидерландского теннисного бренда.

Итак, после 15-летнего перерыва культовые кроссовки Patta x Nike Air Max 1 Chlorophyll возвращаются в мир. Patta и Nike совершают революцию в обувной индустрии еще с 2009 года, пишет GQ, так что эта новая глава является частью длительных отношений.

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Особенности культовых кроссовок Patta x Nike Air Max 1 Chlorophyll

Зеленый цвет продолжает занимать центральное место. Благодаря своему яркому оттенку, серому нубуку и текстильным накладкам, а также нетронутой белой основе, эта коллаборация Nike и Patta излучает баланс.

Знаковые детали, такие как джинсовые брызговики хлорофильно-зеленого цвета и культовая шнуровка, усиливают статус культовых кроссовок. Плюс комфортная белая промежуточная подошва с оттенком зеленого цвета в блоке Air от Nike.

Эти новые кроссовки делают Patta брендом, который больше всего сотрудничал с Nike / Фото Nike

Следуя сути оригинальной версии, дизайнеры использовали ту же ткань, что и в 2009 году. Но несколько модернизировали ее, начиная со стельки, которая заменила дизайн голландского гульдена на купюру 20 евро. Коробку покрасили в специально изготовленный оттенок хлорофилла в честь 20 годовщины Patta.

Кроссовки Patta x Nike Air Max 1 Chlorophyll уже доступны на сайтах перепродажи (цена – примерно 212 евро), и ажиотаж неуклонно растет. Соучредители ритейлера даже проявили инициативу, опубликовав фото (хотя и всего несколько) этих моделей в социальных сетях. Но и этого было достаточно, чтобы взбудоражить поклонников.

Следует напомнить, что Nike и Patta уже представили более 10 коллабораций за прошедшие годы. И их партнерство идет дальше, удачно сочетая спорт и моду.