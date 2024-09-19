Культові кросівки Nike Air Max 1 Chlorophyll повертається після 15 років відсутності

В рамках співпраці між Patta та Nike модель кросівок Air Max 1 Chlorophyll відроджується з попелу. Приводом стало святкування 20-річчя нідерландського тенісного бренду.

Отже, після 15-річної перерви культові кросівки Patta x Nike Air Max 1 Chlorophyll повертаються у світ. Patta та Nike здійснюють революцію у взуттєвій індустрії ще з 2009 року, пише GQ, тож ця нова глава є частиною тривалих відносин.

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Особливості культових кросівок Patta x Nike Air Max 1 Chlorophyll

Зелений колір продовжує займати центральне місце. Завдяки своєму яскравому відтінку, сірому нубуку та текстильним накладкам, а також незайманій білій основі, ця колаборація Nike і Patta випромінює баланс.

Знакові деталі, такі як джинсові бризковики хлорофільно-зеленого кольору та культова шнурівка, підсилюють статус культових кросівок. Плюс комфортна біла проміжна підошва з відтінком зеленого кольору в блоці Air від Nike.

Ці нові кросівки роблять Patta брендом, який найбільше співпрацював з Nike / Фото Nike

Дотримуючись суті оригінальної версії, дизайнери використали ту саму тканину, що й у 2009 році. Але дещо модернізували її, починаючи з устілки, яка замінила дизайн голландського гульдена на купюру 20 євро. Коробку пофарбували у спеціально виготовлений відтінок хлорофілу на честь 20 річниці Patta.

Кросівки Patta x Nike Air Max 1 Chlorophyll вже доступні на сайтах перепродажу (ціна – приблизно 212 євро), і ажіотаж неухильно зростає. Співзасновники ритейлера навіть проявили ініціативу, опублікувавши фото (хоча й лише кілька) цих моделей у соціальних мережах. Та й цього було достатньо, щоб збурити шанувальників.

Слід нагадати, що Nike і Patta вже представили понад 10 колаборацій за минулі роки. І їхнє партнерство йде далі, вдало поєднуючи спорт і моду.