Николь Шерзингер в эффектном купальнике показала свое счастливое место: соблазнительные фото

Певица Николь Шерзингер продолжает радовать своих поклонников соблазнительным контентом. Звезда выложила в сеть серию фото с отдыха в Португалии, на которых можно увидеть ее безупречную фигуру.

Николь Шерзингер опубликовала на своей странице в инстаграме новое сообщение. В нем звезда поделилась эмоциями и яркими фотографиями с отдыха на яхте. Любоваться, не налюбоваться!

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Шерзингер отдыхала на яхте

Этот рак любит воду. Мое счастливое место,

– написала Николь в заметке.

Собственно, по знаку Зодиака Николь – Рак. Она в конце лета, 29 июня, отмечала свой день рождения. Звезде исполнилось 46 лет, во что крайне сложно поверить.

Николь Шерзингер поделилась фото с отдыха / Фото из инстаграма Шерзингер

На некоторых фотографиях Николь позирует в одном лишь купальнике, что позволяет нам полюбоваться ее безупречной фигурой. Собственно, ее красоту воспевали пользователи сети, которые с огромным удовольствием оставляли комментарии. Вот лишь часть из них:

"Королева, добро пожаловать обратно";

"Я люблю тебя";

"Добро пожаловать в Португалию";

"Королева океана";

"Вода – твоя стихия";

"Прекрасные воспоминания";

"Прекрасная";

"Приветствуем в раю".

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Николь Шерзингер вызывает неподдельный восторг. Оно и не удивительно, ведь певица, казалось бы, с 2010-х не меняется и остается такой же энергичной, красивой и безупречной.