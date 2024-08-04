Николь Шерзингер опубликовала на своей странице в инстаграме новое сообщение. В нем звезда поделилась эмоциями и яркими фотографиями с отдыха на яхте. Любоваться, не налюбоваться!
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Шерзингер отдыхала на яхте
Этот рак любит воду. Мое счастливое место,
– написала Николь в заметке.
Собственно, по знаку Зодиака Николь – Рак. Она в конце лета, 29 июня, отмечала свой день рождения. Звезде исполнилось 46 лет, во что крайне сложно поверить.
Николь Шерзингер поделилась фото с отдыха / Фото из инстаграма Шерзингер
На некоторых фотографиях Николь позирует в одном лишь купальнике, что позволяет нам полюбоваться ее безупречной фигурой. Собственно, ее красоту воспевали пользователи сети, которые с огромным удовольствием оставляли комментарии. Вот лишь часть из них:
- "Королева, добро пожаловать обратно";
- "Я люблю тебя";
- "Добро пожаловать в Португалию";
- "Королева океана";
- "Вода – твоя стихия";
- "Прекрасные воспоминания";
- "Прекрасная";
- "Приветствуем в раю".
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Николь Шерзингер вызывает неподдельный восторг. Оно и не удивительно, ведь певица, казалось бы, с 2010-х не меняется и остается такой же энергичной, красивой и безупречной.