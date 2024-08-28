Звезда сериала "Медведь" Джереми Аллен Уайт в новых фото показал уроки вневременного стиля

Один из любимцев публики, актер Джереми Аллен Уайт дал нам 3 безошибочных ключа к безупречному виду. Причем они касаются мужчин любого возраста.

В августе 2024 года Джереми снова появился на наших экранах – в гардеробе из вещей от Calvin Klein. Который, если мы присмотримся, является накоплением вневременного гения, которого каждый из нас должен знать.

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Джереми Уайт и его замечательный стиль в новых фотографиях

Знаменитый актер твердо намерен встретить осень в самой крутой джинсовой одежде и нижнем белье, которая нужна всем. На соответствующих фотографиях Джереми Аллен Уайт дает нам урок современного классического американского стиля, излучая беззаботную прохладу.

Фотографы показывают Джереми на солнце и у бассейна, проливая свет на новейшие модели белья и джинсов. И все это в совершенной атмосфере непринужденности. Посмотрите эти фото и возьмите на заметку концепции и детали, которые помогут вам выглядеть потрясающе сегодня, завтра и всегда.

Джереми Аллен Уайт дает нам урок современного стиля / Фото Calvin Klein

Стоит знать Почему самые богатые люди мира постоянно носят нейтральные цвета и почему вам стоит тоже

Уверенность. Что нужно в последние несколько месяцев года, чтобы выглядеть по-настоящему круто? Конечно, сильный, солидный гардероб, который поможет вам чувствовать себя уверенно, куда бы вы ни пошли. Что-то уверенное и спокойное, но не высокомерное. Прочные базовые вещи черного цвета, который является чрезвычайно важным в этом деле.

Что нужно в последние несколько месяцев года, чтобы выглядеть по-настоящему круто? Конечно, сильный, солидный гардероб, который поможет вам чувствовать себя уверенно, куда бы вы ни пошли. Что-то уверенное и спокойное, но не высокомерное. Прочные базовые вещи черного цвета, который является чрезвычайно важным в этом деле. Классика. Важным шагом в рецепте Джереми Уайта является то, что он использует новые, современные фасоны, разработанные Кельвином Кляйном, уважая при этом традиционные линии бренда, которые принесли ему успех в первые годы карьеры. Прямой крой 90-х, слим-фит, тапер-фит и стандартный крой, созвучный с курткой дальнобойщика 90-х и, конечно же, футболка с логотипом CK.

Важным шагом в рецепте Джереми Уайта является то, что он использует новые, современные фасоны, разработанные Кельвином Кляйном, уважая при этом традиционные линии бренда, которые принесли ему успех в первые годы карьеры. Прямой крой 90-х, слим-фит, тапер-фит и стандартный крой, созвучный с курткой дальнобойщика 90-х и, конечно же, футболка с логотипом CK. Трусы. Последний штрих – нижнее белье. Трусы, боксеры, плавки или стринги – это то, чего хотел бы дух девяностых и нулевых.

Интересно, что при этом Джереми называет себя совсем "не модным парнем". А в одежде для него самое главное – комфорт.