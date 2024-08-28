Зірка серіалу "Ведмідь" Джеремі Аллен Вайт у нових фото показав уроки позачасового стилю

Один з улюбленців публіки, актор Джеремі Аллен Вайт дав нам 3 безпомилкові ключі до бездоганного вигляду. Причім вони стосуються чоловіків будь-якого віку.

У серпні 2024 року Джеремі знову з'явився на наших екранах – у гардеробі з речей від Calvin Klein. Який, якщо ми придивимося, є накопиченням позачасового генія, якого кожен з нас має знати.

Дивіться також Що таке Ugly Hot і як хтось може бути потворним і гарячим водночас

Джеремі Вайт і його чудовий стиль у нових світлинах

Знаменитий актор має твердий намір зустріти осінь у найкрутішому джинсовому одязі та спідньому, яке потрібне всім. На відповідних світлинах Джеремі Аллен Вайт дає нам урок сучасного класичного американського стилю, випромінюючи безтурботну прохолоду.

Фотографи показують Джеремі на сонці та біля басейну, проливаючи світло на новітні моделі білизни та джинсів. І все це в довершеній атмосфері невимушеності. Подивіться ці фото та візьміть на замітку концепції та деталі, які допоможуть вам виглядати приголомшливо сьогодні, завтра і завжди.

Джеремі Аллен Вайт дає нам урок сучасного стилю / Фото Calvin Klein

Варто знати Чому найбагатші люди світу постійно носять нейтральні кольори й чому вам варто теж

Упевненість. Що потрібно в останні кілька місяців року, щоб виглядати по-справжньому круто? Звісно, сильний, солідний гардероб, який допоможе вам почуватися впевнено, куди б ви не пішли. Щось упевнене та спокійне, але не зарозуміле. Міцні базові речі чорного кольору, який є надзвичайно важливим у цій справі.

Що потрібно в останні кілька місяців року, щоб виглядати по-справжньому круто? Звісно, сильний, солідний гардероб, який допоможе вам почуватися впевнено, куди б ви не пішли. Щось упевнене та спокійне, але не зарозуміле. Міцні базові речі чорного кольору, який є надзвичайно важливим у цій справі. Класика. Важливим кроком у рецепті Джеремі Вайта є те, що він використовує нові, сучасні фасони, розроблені Кельвіном Кляйном, поважаючи при цьому традиційні лінії бренду, які принесли йому успіх у перші роки кар'єри. Прямий крій 90-х, слім-фіт, тапер-фіт і стандартний крій, співзвучний з курткою далекобійника 90-х і, звичайно ж, футболка з логотипом CK.

Важливим кроком у рецепті Джеремі Вайта є те, що він використовує нові, сучасні фасони, розроблені Кельвіном Кляйном, поважаючи при цьому традиційні лінії бренду, які принесли йому успіх у перші роки кар'єри. Прямий крій 90-х, слім-фіт, тапер-фіт і стандартний крій, співзвучний з курткою далекобійника 90-х і, звичайно ж, футболка з логотипом CK. Труси. Останній штрих – спідня білизна. Труси, боксери, плавки або стрінги – це те, чого хотів би дух дев'яностих і нульових.

Цікаво, що при цьому Джеремі називає себе геть "не модним хлопцем". А в одязі для нього найголовніше – комфорт.