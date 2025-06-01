Лимонад с солеными огурцами очень популярен в США: а стоит ли его пить украинцам

Лимонад – это вкусный напиток, бесспорно, но можно ли его лимонный вкус совместить с соленьем? Оказывается, можно, более того – созданный таким образом напиток невероятно освежает.

Этот странный напиток уже разнёсся по сети – пикл-лимонад, лимонад с солеными огурцами или с рассолом. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о нем подробнее.

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Что такое пикл-лимонад и действительно ли мы можем это пить

Когда украинское ухо слышит о таком сочетании, соленого огурца и лимонада, в голове возникает даже немного ощущение отвращения. Однако именно такой напиток стал очень популярным в США.

Как это часто бывает, знаменитости подхватить тренд странных миксов в тиктоке. Дуа Липа вот как-то смешала сок корнишонов, халапеньо и Pepsi Light. Но лимонад с соленьем?

Лимонад с солеными огурцами стал очень популярным в США: смотрите видео takevan

Чтобы сделать пикл-лимонад, смешивают классический лимонад с солеными огурцами или рассолом. И так возникает оригинальное, мягко говоря, сочетание кисловатой свежести с кислой сладостью соления. И вот что интересно – это таки очень освежающий напиток.

В тиктоке вирусятся несколько рецептов, и вот один, ставший настоящим хитом:

Домашний лимонад из воды, лимона и сахара.

Рассол из огурцов, желательно маринованных с уксусом и укропом.

Лед и несколько кружочков огурца для украшения.

В разных вариациях добавляют еще немного имбиря или больше огурца, чтобы свежесть была мощнее.

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Один из рецептов пикл-лимонада, ставший мега-хитовым в тиктоке: смотрите видео brinecocanada

Лимонад с соленьем (pickle lemonade) попал даже на страницы New York Times. Там описали напиток как удивительно освежающий, набирающий популярность благодаря ажиотажу в социальных сетях.

Некоторые американские фастфуды уже добавили его в свое меню. А что же в Украине? Что ж, коротко говоря, если вы любите сочетание сладкого и соленого, и если вы хоть немного смелы в кулинарии – этот напиток для вас.