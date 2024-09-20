Ольга Харлан снялась для обложки Playboy: украинцы сходят с ума от нее

Ольга Харлан – одна из самых популярных украинских спортсменок. И в сентябре она снялась для обложки мужского журнала Playboy.

Фотографией олимпийская чемпионка и фехтовальщица поделилась в своем инстаграме. Обратим внимание, что она впервые попала на обложку Playboy-Украина. И сделала она это эффектно!

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В изысканном платье и с саблей

Образ украинской спортсменки демонстрирует всю ее силу. Она стоит с распущенными волосами. На ней белоснежное платье без рукавов. Правой рукой она изысканно держит саблю. На этом фото, как говорится, прекрасное все!

Спасибо невероятно креативной и профессиональной команде, за то, что сделали это все реальным,

– написала Ольга Харлан под фото.



Ольга Харлан снялась для обложки Playboy / Фото из инстаграма Харлан

Слова благодарности украинской фехтовальщице выразил главный редактор Playboy-Украина.

"Героиней чемпионского номера Playboy стала самая титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан. Олимпийские игры 2024 принесли ей золотую медаль, а в целом спортсменка имеет шесть наград: два "золота", одно "серебро" и три "бронзы"", – отметил он.

Подписчики Ольги Харлан в восторге от нее. Они не только оставили множество лайков под публикацией, но и написали немало комментариев. Традиционно оставляем часть из них:

"Сила и женственность вместе";

"Вау! Девушка!";

"Воу-воу-воу, какая красота";

"Люблю";

"Это пожар";

"Невероятно! Какая красота".

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Мы в восторге от Ольги Харлан и ее фото, которое украсило обложку Playboy. Украинская фехтовальщица однозначно стоит того, чтобы вы на нее подписались. Поэтому сделайте это немедленно же!