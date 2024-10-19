Специалисты предупреждают автомобилистов об опасности неправильного использования противотуманных фар

Противотуманные фары – важная часть вашего автомобиля. И ими важно уметь пользоваться правильно. Это позволит минимизировать опасность за рулем.

Противотуманные фары предназначены для использования в особых погодных условиях. В частности, когда видимость сильно снижена, как правило, до 100 метров, отмечает Express.

Обратите внимание Водителям стоит протереть лобовое стекло этим овощем, чтобы избежать запотевания

Ошибки при использовании противотуманных фар

Однако многие водители или используют их неправильно, или забывают выключить после того, как туман рассеется, что потенциально создает угрозу безопасности.

Грэм Конвей, управляющий директор Select Car Leasing, подчеркивает важность понимания того, как ими пользоваться.

Противотуманные фары специально разработаны для условий плохой видимости, таких как густой туман, сильный дождь или снег. Они помогают водителям видеть и быть замеченными другими, но их неправильное использование может повлечь серьезные проблемы, в том числе ослепление других водителей, что может привести к авариям,

– говорит он.

Когда следует использовать противотуманные фары?

Противотуманные фары не предназначены для использования при обычных условиях вождения. Их можно использовать в условиях недостаточной видимости. Причем делать это как отдельно, так и в паре с ближним или дальним светом. Или же включать в темное время суток на неосвещенных участках дорог, но только в паре с ближним или дальним светом.

Противотуманные фары гораздо ярче обычных фар и задних фонарей, поэтому их включение в ясную погоду может сбить с толку или временно ослепить других водителей,

– объясняет Грэм.

Он подчеркивает, что это особенно опасно ночью, когда из-за бликов другим водителям трудно оценивать расстояние или оставаться в своей полосе движения.



Противотуманные фары помогут управлять в условиях плохой видимости / Фото pvproduction

Как избежать неприятностей

Чтобы избежать неправильного использования противотуманных фар, важно ознакомиться с настройками света вашего автомобиля. Многие автомобили имеют автоматические системы, но все равно полезно знать, как вручную управлять передними и задними противотуманными фарами.

Грэм дает такой простой совет: "Перед тем, как отправляться в дорогу в плохую погоду, найдите минутку и проверьте, как работают ваши противотуманные фары. Убедитесь, что вы знаете, как их включать и, что не менее важно, как выключать, когда условия улучшаются".

В конце концов, правильное использование противотуманных фар – это вопрос безопасности. Они не только помогают улучшить вашу собственную видимость в сложных условиях, но и защищают других водителей от опасности, вызванной чрезмерным ослеплением.

Противотуманные фары помогают, но только тогда, когда они используются правильно, – подытоживает Грэм. – Неправильное использование может привести к штрафам, несчастным случаям или еще худшему.

Смотрите также Влетите на деньги: эксперт по подержанным авто рассказал, на что не обращают внимание при покупке

Заботьтесь о собственной безопасности и тех, кто вокруг вас. Используйте противотуманные фары правильно, чтобы избегать проблем на дорогах.