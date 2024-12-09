Как праздники делают нас счастливее – даже если мы думаем, что это не так

Многие люди считают праздники лучшим временем года. Но не меньше – так не считают. И тут надо разобраться, почему оно так сложилось и есть ли на чьей–то стороне правда.

Кого-то праздники делают счастливыми, потому что это пора семейных встреч, веселья и лакомств. Однако это не реальность для многих других людей, которые могут чувствовать себя одинокими, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

Смотрите также Эти 5 культовых фильмов учат преодолевать трудности и тяжкие времена

Действительно ли праздники делают людей счастливее

В течение оставшейся части года может быть немного легче "забыть" эту ситуацию, потому что мы сосредоточены на повседневной жизни и работе. Но в декабре все иначе.

В декабре все и все сосредоточены на Рождестве и новогодних праздниках. Которые часто возвращают много воспоминаний, что могут быть не только приятными, но и болезненными.

Как объясняет Американская психологическая ассоциация, каждый 4 взрослый в мире чувствует себя одиноким. И ощущение этого обычно обостряется во время праздников, поэтому такие люди пытаются избежать воспоминаний и ностальгии.

в мире чувствует себя одиноким. И ощущение этого обычно обостряется во время праздников, поэтому такие люди пытаются избежать воспоминаний и ностальгии. Но вот что интересно: исследование Ратгерского университета в 2023 году показало, что именно ностальгия может быть "лекарством", которое делают одиночество более терпимым и менее болезненным.

Кого-то праздники делают счастливыми, однако это не реальность для многих других людей / Фото fxquadro@freepik

Праздники могут сделать нас счастливее, если мы примем все воспоминания, которые они приносят. А это в свою очередь внушает чувство социальной уверенности и дает людям силы, чтобы быть собой в обществе.

чувство социальной уверенности и дает людям силы, чтобы быть собой в обществе. Также большинство участников исследования признали, что преодоление ностальгии напоминает им о том, что является действительно важным в их жизни, и обеспечивает комфорт, а еще и вдохновение.

Психолог Клэй Раутледж после 20 лет изучения и исследований обнаружил, что ностальгия является гораздо более позитивной и мощной, чем кто-либо мог себе представить. Поскольку она помогает людям "более оптимистично смотреть в будущее".

А еще она улучшает самочувствие, уменьшает тревожность, повышает позитивный настрой, самооценку и смысл жизни. Более того, она заставляет людей чувствовать благодарность и дает им энергию,

– говорит специалист.

Нет, конечно, ностальгия – это не волшебная формула, которая изменит все за одну ночь. Но воспоминания о хороших временах могут сделать нас немного счастливее. Даже если сначала мы думаем иначе.