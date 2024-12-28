Чтобы быть готовым к вызовам 2025 года: эти тесты раскроют вашу истинную физическую форму

Конец 2024 года не за горами, и какие-то наши новые решения будут связаны с уровнем физической подготовки. Новичок ли вы или эксперт – какие-то планы по улучшениям на 2025 год вы будете строить.

Но люди не всегда знают, с чего начать, или обращают внимание не на то. Вот почему 24 Канал со ссылкой на GQ рекомендует перед началом нового года провести серию фитнес-тестов.

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Эти тесты вам стоит пройти уже сейчас – чтобы знать, что в себе улучшить в 2025

Они помогут определить, над чем нам нужно работать больше всего – силой в определенных зонах, подвижностью, кардио, выносливостью и тому подобное. Итак, что это за тесты?

Тесты для мобильности.

Мобильность и гибкость – сферы, которыми часто пренебрегают в мире фитнеса. Однако они играют важную роль в наших спортивных достижениях и повседневных движениях. Измерить их очень просто – с помощью приседаний . Стоя, мы сгибаем бедра и опускаем пальцы ног, держась руками, но не сгибая колени. Затем опускаем бедра в приседания так низко, как только можем, оставляя колени вне локтей и держа грудь высоко.

. Стоя, мы сгибаем бедра и опускаем пальцы ног, держась руками, но не сгибая колени. Затем опускаем бедра в приседания так низко, как только можем, оставляя колени вне локтей и держа грудь высоко. Если нам будет комфортно, мы поднимем обе руки над бедрами. Если у нас нет хорошей мобильности, мы, вероятно, не сможем выполнить всю последовательность или она будет слишком сложной. Тогда станет очевидным, что нам нужно сосредоточиться на этом, выполняя различные растяжки ежедневно, занимаясь йогой или пилатесом, а также правильно разминаясь и растягиваясь.

Тесты помогут определить, над чем вам нужно работать больше всего / Фото fxquadro@freepik

Тесты для измерения силы.

В верхней части тела. Здесь применим отжимания, причем даже не на полу, а стоя – выполняя то же движение, но с опорой руками на стену. Когда наше лицо прижато к стене, мы встаем и удерживаем эту позицию столько, сколько сможем. Если мы можем сделать это только 15 секунд или меньше, то должны работать над силой всей верхней части тела. Придется тренироваться в спортзале с отягощениями.

Здесь применим отжимания, причем даже не на полу, а стоя – выполняя то же движение, но с опорой руками на стену. Когда наше лицо прижато к стене, мы встаем и удерживаем эту позицию столько, сколько сможем. Если мы можем сделать это только 15 секунд или меньше, то должны работать над силой всей верхней части тела. Придется тренироваться в спортзале с отягощениями. Корпус. Это про мышцы живота, косые мышцы и нижнюю часть спины. Самым распространенным упражнением здесь является планка, она же позволит нам проверить наше равновесие и стабильность. Становимся в положение низкой планки, то есть поддерживая предплечья, и пытаемся удержаться в этом положении более 30 секунд. Если не можем этого сделать или не можем даже стать в эту позицию, пришло время начать работать над нашим кором настолько, насколько мы можем. По меньшей мере дважды в неделю.

Это про мышцы живота, косые мышцы и нижнюю часть спины. Самым распространенным упражнением здесь является планка, она же позволит нам проверить наше равновесие и стабильность. Становимся в положение низкой планки, то есть поддерживая предплечья, и пытаемся удержаться в этом положении более 30 секунд. Если не можем этого сделать или не можем даже стать в эту позицию, пришло время начать работать над нашим кором настолько, насколько мы можем. По меньшей мере дважды в неделю. Нижняя часть тела. Приседания здесь являются базой, причем лучше на ящике или скамейке. Сядем на нее и поднимем одну ногу. Другой ногой сделаем сильный шаг и мощно поднимемся стоя. Возвращаться в исходную позицию нужно будет медленно и контролируемо. Делаем это 5 раз на каждую ногу. Если мы хотим проверить силу наших икр, становимся перед стеной, поднимаем одну ногу, а другой поднимаем пятку, оставаясь только на носках. Если нам меньше 40 лет и мы можем сделать это по крайней мере 25 раз, здесь все в порядке.

Тесты для сердечно-сосудистой системы.

Один из способов измерить ее – это VO2 max , то есть количество кислорода, которое наш организм может поглотить за определенное время.

, то есть количество кислорода, которое наш организм может поглотить за определенное время. Чтобы это измерить, нужно пройти 1,5 километра с максимальной скоростью, а затем записать свой пульс и время, которое мы потратили на это.

Итак, зная все эти данные, мы будем иметь отправную точку, с которой начнем улучшать свой уровень физической подготовки. Чтобы в 2025 году иметь возможность построить лучшую версию себя.