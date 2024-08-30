Этих ошибок следует избегать с джинсами, чтобы они не стали запущенными и не потеряли вид
Источник:GQ
Джинсы могут быть идеальными. Они могут стать тем элементом, который поможет вам быть непринужденным, крутым, расслабленным или даже изысканным. Но только тогда, когда вы будете носить их правильно и позаботитесь, чтобы они не потеряли вид.
Это нормально, если ваши джинсы выглядят старыми, грязными или неопрятными, когда вы делаете в них ремонт или смотрите дома телевизор. Но если вы собираетесь куда-то выйти, важно приложить немного больше усилий, чтобы создать правильный образ.
Смотрите также Насколько садятся джинсы после стирки и как этого избежать
Джинсы просты и удобны в носке. Поэтому вам просто нужно избегать нескольких ошибок, чтобы выглядеть в них лучше.
Джинсы и 5 ошибок, из-за которых они выглядят неопрятно
- Неправильный цвет. Джинсы больше не являются только синими, вы можете найти различные оттенки и цвета, начиная от классических, таких как черный и индиго, и до белого, красного или вариантов со смелыми принтами. Это дает больше разнообразия для создания образов, но это также означает, что вы должны выбирать с умом. Например, очень светлый цвет может сделать ваши джинсы более повседневными, тогда как выстиранный цвет может придать им вид старых и поношенных. Есть места, где это работает, но в других местах, например, в офисе, это не работает.
- Слишком рваные джинсы. Рваные джинсы вошли в моду в какой-то момент, и эта тенденция не исчезла, но вы должны учитывать, что если ее преувеличить, то джинсы станут грязными, заброшенными и не очень уместными для мест или событий, которые являются немного более серьезными. Вы можете носить рваные джинсы в любом возрасте, понимая, что это не самый элегантный способ и что в определенных ситуациях недопустимо показывать слишком много кожи.
- Всегда носить одни и те же. Постоянное ношение одних и тех же джинсов не является чем-то странным или неправильным, но нужно учитывать, что со временем джинсы могут разлезться и потерять свою форму, а также приобрести неприятный запах и выглядеть грязными. Итак, вы можете носить джинсы несколько раз, если они абсолютно чистые, но обязательно положите их в стиральную машину, если они уже слишком свободные или на них есть пятна.
- Неправильное сочетание с другими элементами. Думайте о джинсах как об основе образа, а не как о его завершении. Остальные вещи, которые вы носите, могут сделать ваш образ более повседневным или более формальным, поэтому важно учитывать, куда вы собираетесь и какой образ хотите создать, при выборе рубашки, обуви, пиджака или свитшота. Если вы одеваете только повседневные вещи, то ваш образ и будет повседневным, а если вы добавите блейзер или рубашку поло, то ваши джинсы могут выглядеть более возвышенно.
- Старомодный стиль. Есть типы джинсов (с точки зрения кроя или фасона), которые являются классическими, вневременными и никогда не выйдут из моды. Но есть также фасоны, которые становятся трендовыми, но со временем выходят из моды. Продолжая носить джинсы, которые уже не в моде, вы можете выглядеть старомодно. Вам не нужно избавляться от тех вещей, которые уже не в моде, но, возможно, лучше подержать их некоторое время и подождать, пока они не вернутся в моду.