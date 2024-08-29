Со временем в джинсовой ткани, которую делают из хлопка, волокна немного растягиваются даже от движений тела. Но может произойти и наоборот, когда джинсы становятся теснее – если вы стираете их в стиральной машине неправильно, а потом еще и кладете в сушилку.

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Насколько сильно садятся джинсы во время стирки

При изготовлении джинсов ткань находится в натянутом состоянии. Когда она потом намокает, это напряжение снимается, что приводит к "расслаблению" нитей и плетений.

А следовательно, размеры ткани уменьшаются. По данным Clorox, пара джинсов может уменьшиться на 3 – 5% после стирки. Это происходит и с шириной, и с длиной – даже легче.

Джинсы могут немного садиться, если вы неправильно их стираете и сушите / Фото freepik

Джинсы садятся во время стирки: вот как этого избежать