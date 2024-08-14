Полезный навык на праздники: как упаковать подарок

Для некоторых людей заворачивание подарков кажется естественным и простым процессом. Но не все джентльмены в этой категории, скорее наоборот.

Большинство, кажется, борются с этой задачей веками. Или по крайней мере с тех пор, как в 1917 году изобрели современную оберточную бумагу.

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Заворачиваем подарки: как это сделать правильно

Конечно, содержание подарка имеет наибольшее значение, но красивый вид добавляет шарм ожидания и усиливает общее впечатление. А когда с упаковочной бумагой обращаются небрежно, она царапается, а еще везде остается скотч, а конечный результат вряд ли можно назвать эстетически привлекательным.

С этим пособием вам больше не удастся потерпеть поражение в противостоянии с оберточной бумагой. Теперь ваши подарки будут искусно завернуты и презентованы.



Как упаковать подарок / Иллюстрация The Art of Manliness

Вот как следует заворачивать подарок: