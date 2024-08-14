Корисна навичка на свята: як запакувати подарунок

Для деяких людей загортання подарунків здається природним і простим процесом. Але не всі джентльмени в цій категорії, радше навпаки.

Більшість, здається, борються з цим завданням століттями. Або принаймні відтоді, як у 1917 році винайшли сучасний обгортковий папір.

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Загортаємо подарунки: як це зробити правильно

Звичайно, вміст подарунка має найбільше значення, але гарний вигляд додає шарм очікування і посилює загальне враження. А коли з пакувальним папером поводяться недбало, він дряпається, а ще скрізь залишається скотч, а кінцевий результат навряд чи можна назвати естетично привабливим.

З цим посібником вам більше не вдасться зазнати поразки у протистоянні з обгортковим папером. Тепер ваші подарунки будуть майстерно загорнуті та презентовані.



Як запакувати подарунок / Ілюстрація The Art of Manliness

Ось як слід загортати подарунок: