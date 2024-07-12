Как в совершенстве выполнять параллельную парковку: простой трюк для освоения навыка

Параллельная парковка – один из тех навыков, которые могут раздражать большинство водителей. Но, к сожалению или к счастью, всем водителям приходится это делать. Так как же овладеть этим навыком в совершенстве?

Не волнуйтесь, есть простой 20-секундный трюк, который поможет вам всегда парковаться без проблем. В тиктоке пользователь @master_driver666 поделился видео с этим трюком.

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Гуру вождения обещает идеальную параллельную парковку с этим трюком

В своем 22-секундном видео master_driver666 показывает, как выровнять свой автомобиль с дверью другого автомобиля. Найдя точку, вы можете медленно выполнить маневр и не волноваться, что окажетесь далеко от бордюра. А когда вы въезжаете на место, появляется еще одна точка для выравнивания, которая позволит идеально припарковаться.

С этим удобным хаком важно убедиться, что вы замедлили процесс и проверили все зеркала. После того, как вы выполнили все проверки, можете безопасно припарковаться на нужном месте безо всяких проблем.

Совершенная параллельная парковка: смотрите видео master_driver666

С момента публикации видео набрало сотни лайков и десятки репостов. Но не все комментарии были положительными. Один из них спрашивал: "А если там есть универсал?" Другой убежден, что это "полная ерунда".

Что ж, следующий раз, когда вы будете напряженно парковаться, попробуйте этот трюк и составьте собственное впечатление.