Заголовки в основном намекают, что классические автомобили являются смертельными ловушками, а современные технологии безопасности гораздо лучше. Видео, которое вы можете увидеть в этой публикации, дает представление о некоторых из этих краш-тестов.

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Безопаснее ли новые автомобили, чем старые: тестовое видео шокирует, но...

Они впечатляют, поскольку каждый тест наглядно демонстрирует, что старые автомобили не выдерживают столкновения, подвергая опасности водителя и пассажиров. Но безопаснее ли новые автомобили?

Старое авто против современного во время краш-теста: смотрите видео 4Drive Time

Безопасность – понятие относительное, поэтому государственные органы разрабатывают ее определенные стандарты. Которые, заметим, меняются, иногда из года в год. Никто не спорит, что новые автомобили во время тестов лучше держатся в авариях, но есть некоторые факторы, о которых каждый должен знать.

Во-первых, многие современные автомобили намного тяжелее. То есть ретро-автомобили в основном весили немного меньше, а масса ускоряющегося автомобиля против массы автомобиля, движущегося в противоположном направлении, является крайне важным фактором влияния на уровень повреждений при столкновении.

То есть ретро-автомобили в основном весили немного меньше, а масса ускоряющегося автомобиля против массы автомобиля, движущегося в противоположном направлении, является крайне важным фактором влияния на уровень повреждений при столкновении. Во-вторых, мы не знаем наверняка, в каком состоянии эти автомобили. Конечно, Chevrolet Bel Air 1959 года сверкает краской и хромом, но мы не знаем, в таком ли же состоянии рама, шасси и тому подобное. Даже если они оригинальные, металл хрупкий. Хотелось бы больше контекста для этих краш-тестов, но мы не знаем всех деталей.

Конечно, Chevrolet Bel Air 1959 года сверкает краской и хромом, но мы не знаем, в таком ли же состоянии рама, шасси и тому подобное. Даже если они оригинальные, металл хрупкий. Хотелось бы больше контекста для этих краш-тестов, но мы не знаем всех деталей. В-третьих, есть фактор отвлечения внимания. Самое безопасное, что можно сделать на дороге – это быть внимательным. Тогда вероятность попадания в аварию меньше. Конечно, кто-то все равно может врезаться в вас, даже если вы делаете все правильно, но ваша внимательность снижает риск. Между тем в современных автомобилях может быть много факторов, отвлекающих внимание – от сенсорных экранов до постоянных звуковых сигналов и оповещений.

Итак, мы, безусловно, благодарны за инновации в области автомобильной безопасности. Но когда вы видите подобные краш-тесты, как в видео выше, стоит держать в голове полную картину.