Ему 39 и он забавляется игрушками: мужчина работал на звезд и политиков, но резко сменил работу

Дэмьен Муретти регулярно пересекался с политиками и чиновниками на своей прежней работе. Теперь он занимается чем-то совершенно другим, и его новая работа может вас удивить.

Сейчас ему 39, но он забавляется игрушками. 24 Канал со ссылкой на Daily Star рассказывает эту неожиданную историю.

Смотрите также Один комментарий родственника все изменил: 220-килограммовый мужчина смог похудеть вдвое

Иногда нам всем нужны перемены: что учудил Дэмьен Муретти

Дэмьен Муретти – мужчина из Эссекса, много лет работавший в сфере услуг, управляя одной из крупнейших в стране компаний по перевозке и хранению вещей. Теперь его жизнь изменилась.

Он бросил все и основал компанию по производству игрушек для взрослых – чтобы помочь женщинам и мужчинам наладить связь со своим телом.

Я перевозил таких людей, как тогдашний премьер-министр Кэмерон и канцлер Осборн, а также бесчисленное количество членов кабинета министров, политиков, телезвезд и спортсменов,

– вспоминал Дэмьен.

А потом у него родился второй ребенок, и мужчина захотел более равномерного баланса между домашней и рабочей жизнью.

Ему очень нравился творческий процесс воплощения идей в жизнь, и он хотел найти сферу, где был бы ежедневно задействован. А поскольку он всегда увлекался сексуальным здоровьем, то следующий шаг казался вполне логичным.

Мужчина бросил все и основал компанию по производству игрушек для взрослых / Фото Damien Muretti

Эта отрасль просто переполнена ловушками и препятствиями. Даже открыть банковский счет, связанный с индустрией, безумно сложно. Но я всегда считал, что нужно доводить до конца все, что ты задумал,

– говорит Муретти.

А задумал он продвигать идею нормализации здоровой половой жизни и создания времени для сексуального здоровья как части повседневности. И сейчас Дэмиен чрезвычайно счастлив на своей новой работе. Он испытывает страсть к тому, чтобы помогать своим клиентам жить более полноценно, в том числе и в спальне.

Когда мы выросли, то потеряли нашу игровую площадку, нашу коробку с игрушками, с которой мы могли бы учиться и исследовать новые вещи. Сейчас многие из нас находит эту исследовательскую забаву в спальне. Наша надежда и миссия – принести эти "коробки с игрушками" в больше спален,

– объяснил мужчина.

Его компания Bed Nerdz поощряет людей к игре и пробовать что-то новое. Звучит замечательно, не так ли?