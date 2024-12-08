Как-то на праздновании Дня Независимости родственник показал на Карлоса и сказал: "Боже, какой он большой". И это все изменило – а как именно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Как Карлос Ривера сбросил 110 килограммов веса

После этой ситуации Карлос Ривера почувствовал жгучий стыд, и он решился изменить свою жизнь, чтобы похудеть. 14 ноября 2020 года ему сделали операцию (установили желудочный рукав) – и та помогла мужчине сбросить более 50 килограммов.

Но это было только начало пути. Карлос начал паниковать, когда через 9 месяцев перестал терять вес. На День Благодарения в 2023 году он решил пересмотреть и свой рацион – отказался от еды с доставкой, закусок и газированных напитков.

С тех пор Ривера (ветеринарный медбрат из Бостона, штат Массачусетс) сбросил еще более 50 килограммов – в общем почти 110. Карлос перешел от размера XXXXXXL к XL и теперь весит 108 килограммов.

Чтобы похудеть, Карлос пошел в спортзал, сел на диету и даже сделал операцию / Фото nypost

Сейчас я чувствую себя прекрасно, ни о чем не жалею. Мои отношения с друзьями стали лучше – я хочу тусоваться, хочу ходить выпивать. Каждый аспект моей жизни изменился. Я чувствовал много негативного внимания, но теперь моя уверенность в себе бешеная,

– рассказал мужчина.

Он также начал ходить в спортзал 5 раз в неделю – заниматься на тренажере со ступенями и поднимать легкий вес. А на февраль 2025 года Карлос записался на подтяжку живота – чтобы убрать 20 килограммов лишней кожи.

Я готов избавиться от этого и начать все с чистого листа,

– подытожил он.

Рацион Карлоса раньше был таким:

Завтрак – большой кофе и 2 пончика.

Обед – китайская еда.

Ужин – пицца или другая еда на вынос.

Перекусы – пончики, шоколад, выпечка.

Напитки – 5 банок кока-колы.

А вот рацион Карлоса сейчас: