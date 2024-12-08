Как-то на праздновании Дня Независимости родственник показал на Карлоса и сказал: "Боже, какой он большой". И это все изменило – а как именно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
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Как Карлос Ривера сбросил 110 килограммов веса
После этой ситуации Карлос Ривера почувствовал жгучий стыд, и он решился изменить свою жизнь, чтобы похудеть. 14 ноября 2020 года ему сделали операцию (установили желудочный рукав) – и та помогла мужчине сбросить более 50 килограммов.
Но это было только начало пути. Карлос начал паниковать, когда через 9 месяцев перестал терять вес. На День Благодарения в 2023 году он решил пересмотреть и свой рацион – отказался от еды с доставкой, закусок и газированных напитков.
С тех пор Ривера (ветеринарный медбрат из Бостона, штат Массачусетс) сбросил еще более 50 килограммов – в общем почти 110. Карлос перешел от размера XXXXXXL к XL и теперь весит 108 килограммов.
Чтобы похудеть, Карлос пошел в спортзал, сел на диету и даже сделал операцию / Фото nypost
Сейчас я чувствую себя прекрасно, ни о чем не жалею. Мои отношения с друзьями стали лучше – я хочу тусоваться, хочу ходить выпивать. Каждый аспект моей жизни изменился. Я чувствовал много негативного внимания, но теперь моя уверенность в себе бешеная,
– рассказал мужчина.
Он также начал ходить в спортзал 5 раз в неделю – заниматься на тренажере со ступенями и поднимать легкий вес. А на февраль 2025 года Карлос записался на подтяжку живота – чтобы убрать 20 килограммов лишней кожи.
Я готов избавиться от этого и начать все с чистого листа,
– подытожил он.
Рацион Карлоса раньше был таким:
- Завтрак – большой кофе и 2 пончика.
- Обед – китайская еда.
- Ужин – пицца или другая еда на вынос.
- Перекусы – пончики, шоколад, выпечка.
- Напитки – 5 банок кока-колы.
А вот рацион Карлоса сейчас:
- Завтрак – овес.
- Обед – рис с курицей или другим видом мяса.
- Ужин – лазанья.
- Перекусы – кокосовый фруктовый батончик.
- Напитки – имбирный эль с фруктовым коктейлем, вода.