Действительно ли мы можем полностью обойтись без шампуней

Уже несколько лет подряд движение no poo ("без шампуня") интригует и соблазняет публику, которая ищет более естественного и простого ухода за своими волосами. Какой же принцип там предлагают?

Сторонники движения утверждают, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, что как только мы избавляемся от агрессивных продуктов, наши волосы будут саморегулироваться и восстанавливать свой естественный баланс. Но является ли эта идея научно обоснованной?

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Что такое no poo и можно ли ему доверять

Сторонники движения no poo утверждают, что традиционные шампуни, которые часто богаты лаурилсульфат натрия и синтетические ароматизаторы, разрушают естественную липидную пленку кожи головы. В перспективе это может привести к раздражению, сухости волос, избытка кожного сала и тому подобное.

Но – по словам Нила Харви из Института трихологов – это упрощенный взгляд. Ведь кожа головы требует не меньше внимания, чем любая другая часть тела. И накопление пота, грязи и бактерий создавало бы негигиеничную и неприятную ситуацию.

"Без шампуня" необязательно означает отказ от гигиены волос, скорее ее переосмысление. Сторонники отказываются от традиционных шампуней ради натуральных альтернатив, как сода, уксус или инновационные продукты фирм, которые обещают мягкое очищение благодаря эфирным маслам и питательным ингредиентам.

Движение no poo ("без шампуня") интригует и соблазняет, но стоит ли поддаваться этим соблазнам? / Фото freepik

При этом энтузиасты замечают, что их волосы становятся блестящими и мягкими после нескольких недель. Это частично объясняется накоплением природных масел, которые образуют защитный слой вокруг волос. Но, говорит Харви, этот эффект временный, более того – со временем этот избыток масла становится неприятным и может вызвать проблемы.

Что же, универсального ответа на вопрос об идеальном мытье не существует. Движение "без шампуня" не лишено смысла и предлагает нам пересмотреть наши привычки, ограничить использование агрессивных продуктов и внимательнее прислушиваться к индивидуальным потребностям наших волос. Но волосы мыть себя самостоятельно не могут.

Они и кожа головы нуждаются в минимальном уходе, чтобы оставаться здоровыми. Поэтому для тех, кто хочет вести более естественный образ жизни, не жертвуя гигиеной, безопасным вариантом остается выбор мягких шампуней с натуральными ингредиентами. И для большинства из нас шампунь остается ценным союзником.

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