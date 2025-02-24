Гуру вождения обещает идеальную параллельную парковку с помощью этого 20-секундного трюка

Никто не любит параллельную парковку, но это одна из тех вещей, которые мы должны делать за рулем. Радует тот факт, что эксперты охотно делятся своими советами, которые помогают облегчить нам жизнь.

Существует простой 20-секундный трюк, который поможет вам всегда парковаться без проблем. В тиктоке пользовательница @master_driver666 поделилась удобным трюком со своими 771 900 подписчиками. Ее подпись гласит: "99% людей не знают, как парковаться сбоку", пишет 24 Канал.

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Параллельная парковка – легче, чем вы думаете

В своем 22-секундном видео она показывает, как выровнять свой автомобиль с дверью другого автомобиля. Найдя точку, вы можете медленно выполнить маневр, не беспокоясь о том, что окажетесь далеко от бордюра. А когда вы въезжаете на место, появляется еще одна точка для выравнивания, которая обеспечит идеальную парковку.

С этим удобным хаком важно убедиться, что вы замедлили процесс и проверили все зеркала. После того, как вы выполнили все проверки, вы можете безопасно припарковаться на этом месте без всяких проблем. С момента публикации видео набрало более 1600 лайков и десятки распространений.

Параллельная парковка станет легче: смотрите видео

Но не все комментарии были положительными, несмотря на огромное количество распространений.

Один из них спрашивал: "А что, если там есть универсал?".

В то время как другой закричал: "Полная ерунда".

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Обратите внимание на совет, который дает пользовательница тиктока. С ее помощью можно будет без лишних нервов осуществить параллельную парковку и бежать себе спокойно по делам.