Гуру водіння обіцяє ідеальне паралельне паркування з допомогою цього 20-секундного трюку

Ніхто не любить паралельне паркування, але це одна з тих речей, які ми повинні робити за кермом. Тішить той факт, що експерти залюбки діляться своїми порадами, які допомагають полегшити нам життя.

Існує простий 20-секундний трюк, який допоможе вам завжди паркуватися без проблем. У тіктоці користувачка @master_driver666 поділилась зручним трюком зі своїми 771 900 підписниками. Її підпис свідчить: "99% людей не знають, як паркуватися збоку", пише 24 Канал.

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Паралельне паркування – легше, ніж ви думаєте

У своєму 22-секундному відео вона показує, як вирівняти свій автомобіль з дверима іншого автомобіля. Знайшовши точку, ви можете повільно виконати маневр, не турбуючись про те, що опинитеся далеко від бордюру. А коли ви в'їжджаєте на місце, з'являється ще одна точка для вирівнювання, яка забезпечить ідеальну парковку.

З цим зручним хаком важливо переконатися, що ви сповільнили процес і перевірили всі дзеркала. Після того, як ви виконали всі перевірки, ви можете безпечно припаркуватися на цьому місці без жодних проблем. З моменту публікації відео набрало понад 1600 вподобань і десятки поширень.

Паралельне паркування стане легшим: дивіться відео

Але не всі коментарі були позитивними, попри величезну кількість поширень.

Один з них запитував: "А що, якщо там є універсал?".

В той час як інший закричав: "Повна нісенітниця".

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Зверніть увагу на пораду, яку дає користувачка тіктоку. З її допомогою можна буде без зайвих нервів здійснити паралельне паркування та бігти собі спокійно по справах.