Лео Месси представил новый парфюм – для тех, кто хочет пахнуть как настоящая звезда

Парфюмированная вода от Лионеля Месси – это уверенный шаг к тому, чтобы определить, как именно пахнет лучший футболист мира. На рынке ароматов от знаменитостей не хватало этого важного имени.

Звезда аргентинского футбола открыл для себя мир парфюмерии, представив парфюмированную воду с собственной фамилией, пишет GQ. Что ж, играть в футбол, как это умеет делать Месси, довольно сложно, но пахнуть как он отныне мы сможем.

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Суперзвезда мирового футбола представила новый парфюм

Аргентинцу недостаточно быть талантом поколения, который навсегда вписал свое имя в историю футбола. Он продолжает оставлять интересные творения по всему миру, которые позволяют его поклонникам держать его ближе.

Когда недостаточно видеть Месси на поле, мы всегда можем обуть пару кроссовок adidas Samba с автографом Лео . Или, что теперь стало возможным, нанести на себя пару капель новой парфюмированной воды Messi Eau de Parfum.

. Или, что теперь стало возможным, нанести на себя пару капель новой парфюмированной воды Messi Eau de Parfum. Для знаменитости создать аромат со своим именем не является чем-то необычным. Поэтому мы радостно приветствуем еще один хороший продукт на рынке. Производителю удалось "уловить скромную и мощную сущность" футболиста, так что это аромат для настоящих достижений.

Я всегда имел страсть к ароматам, и я очень рад, что создал свой собственный аромат. Это действительно уникальный и вдохновенный аромат, в персонализированном флаконе и для всех поклонников в мире,

– сказал сам Месси по этому поводу.

Messi Eau de Parfum переносит нас через свежие ноты к эмоциональному состоянию, достойного чемпиона мира, который вне поля является обычным человеком. И духи Месси воспринимают очень серьезно на рынке, даже за пределами его имени.

Презентация Messi Eau de Parfum: смотрите видео leomessi и messifragrances

Духи имеют верхние ноты свежего кардамона, яблочных листьев и пряный оттенок кипариса. В средних нотах доминирует корень орриса в гармонии с лавандовой эссенцией и тонкими кожаными аккордами. Базовые ноты – интенсивная амбровая фужерная фуга на основе вирджинского кедра, африканской ванили и индонезийского пачули. Такое себе ольфакторное путешествие вокруг света, которое отражает глобальное влияние Месси и силу аромата, который он создал.

Эта парфюмированная вода уже доступна на отдельном сайте по цене 3122 гривны за 100 миллилитров. А вскоре обещают набор, содержащий духи, гель и футляр для туалетной воды за 84,95 евро.