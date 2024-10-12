Лео Месси представил новый парфюм – для тех, кто хочет пахнуть как настоящая звезда
Источник:GQ
Парфюмированная вода от Лионеля Месси – это уверенный шаг к тому, чтобы определить, как именно пахнет лучший футболист мира. На рынке ароматов от знаменитостей не хватало этого важного имени.
Звезда аргентинского футбола открыл для себя мир парфюмерии, представив парфюмированную воду с собственной фамилией, пишет GQ. Что ж, играть в футбол, как это умеет делать Месси, довольно сложно, но пахнуть как он отныне мы сможем.
Смотрите также Для элегантности и тепла: 5 мужских духов, вдохновленных виски
Суперзвезда мирового футбола представила новый парфюм
Аргентинцу недостаточно быть талантом поколения, который навсегда вписал свое имя в историю футбола. Он продолжает оставлять интересные творения по всему миру, которые позволяют его поклонникам держать его ближе.
- Когда недостаточно видеть Месси на поле, мы всегда можем обуть пару кроссовок adidas Samba с автографом Лео. Или, что теперь стало возможным, нанести на себя пару капель новой парфюмированной воды Messi Eau de Parfum.
- Для знаменитости создать аромат со своим именем не является чем-то необычным. Поэтому мы радостно приветствуем еще один хороший продукт на рынке. Производителю удалось "уловить скромную и мощную сущность" футболиста, так что это аромат для настоящих достижений.
Я всегда имел страсть к ароматам, и я очень рад, что создал свой собственный аромат. Это действительно уникальный и вдохновенный аромат, в персонализированном флаконе и для всех поклонников в мире,
– сказал сам Месси по этому поводу.
Messi Eau de Parfum переносит нас через свежие ноты к эмоциональному состоянию, достойного чемпиона мира, который вне поля является обычным человеком. И духи Месси воспринимают очень серьезно на рынке, даже за пределами его имени.
Презентация Messi Eau de Parfum: смотрите видео leomessi и messifragrances
Духи имеют верхние ноты свежего кардамона, яблочных листьев и пряный оттенок кипариса. В средних нотах доминирует корень орриса в гармонии с лавандовой эссенцией и тонкими кожаными аккордами. Базовые ноты – интенсивная амбровая фужерная фуга на основе вирджинского кедра, африканской ванили и индонезийского пачули. Такое себе ольфакторное путешествие вокруг света, которое отражает глобальное влияние Месси и силу аромата, который он создал.
Эта парфюмированная вода уже доступна на отдельном сайте по цене 3122 гривны за 100 миллилитров. А вскоре обещают набор, содержащий духи, гель и футляр для туалетной воды за 84,95 евро.