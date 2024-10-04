Речь идет не о запахе алкоголя, а больше об уютной атмосфере любимого бара и дубовых бочек. Поэтому если у вас есть соблазн пахнуть виски, знайте, что это возможно. GQ отобрали на свой вкус 5 лучших ароматов.

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5 лучших ароматов с мыслью о виски

Old Fashioned, Kilian Paris, 2024. Верхние ноты: пшеница, давана. Ноты сердца: бессмертник, кедр. Базовые ноты: баум дю толу, стиракс. Аромат вдохновлен, как вы догадались, известным коктейлем – теплый, пряный, с фруктово-сладкими нотами, в частности, спелых яблок.

Верхние ноты: пшеница, давана. Ноты сердца: бессмертник, кедр. Базовые ноты: баум дю толу, стиракс. Аромат вдохновлен, как вы догадались, известным коктейлем – теплый, пряный, с фруктово-сладкими нотами, в частности, спелых яблок. The Dandy, Penhaligon's, 2024. Верхние ноты: малина, цитрон, бергамот. Ноты сердца: дуб, виски, кедр. Базовые ноты: амброксан, пачули. Этот аромат открывается фруктовой нотой малины и цитрусовых, которая быстро исчезает, уступая место древесной сиропной идентичности, напоминающей о дубовых бочках с виски. Сдержанный и утонченный.

Если хотите пахнуть виски, знайте – это возможно с этими духами / Фото производителей