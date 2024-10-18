Бездомный мужчина претерпел кардинальное перевоплощение благодаря доброму поступку барбера
Источник:Daily Star
Парикмахер взялся за сложную задачу – изменить имидж бездомного мужчины. И тот действительно стал неузнаваемым и даже, как решили пользователи тиктока, красавцем.
Зрители видео, опубликованного Empowering Cuts, были поражены перевоплощением. Самоотверженный парикмахер чисто побрил бездомного мужчину и подстриг, буквально стерев с него годы, пишет Daily Star.
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Барбер, который стал сенсацией тиктока, помог бездомному сменить имидж
Джошуа Сантьяго стал интернет-сенсацией, путешествуя по штатам в своей мобильной парикмахерской Empowering Cuts. Он делает стрижки бездомным, не беря за это, конечно, никаких денег.
По состоянию на 10 октября, а это Всемирный день бездомных, тикток Сантьяго гудел от 459 000 подписчиков, которые просматривают его видео с трансформациями.
Одно из видео показывает мужчину, который отчаянно нуждался в стрижке. Джошуа обрезал его пряди, а также облагородил его бороду и усы.
Добрый незнакомец поработал с бездомным мужчиной и преобразил его: смотрите видео empoweringcuts
Отношение к тем, кто сейчас бездомный, с сочувствием и уважением может реально изменить их жизнь,
– так барбер подписал свой клип.
И добавил, что это может дать им чувство достоинства и самоуважения, и может стать мощным мотиватором для изменений.
Поклонники в тиктоке согласны с этим и были ошеломлены трансформацией, засыпав комментарии похвалой.
- "Преобразование невероятное. Боже, благослови их всех".
- "Стрижка изменит мужчину, особенно то, как он чувствует себя".
- "Черт возьми, какой он красивый... Вы дали ему то, что нужно, чтобы снова почувствовать себя самим собой, и я благодарю вас за это".