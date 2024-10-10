Но парень решился посетить профессионального барбера, пишет Daily Star. И получил просто непревзойденную новую внешность.

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Парень с облысением претерпел потрясающую трансформацию

19-летний Гарри в нежном возрасте 13 лет заметил поредение волос из-за гормонального дисбаланса, и дошел до почти полного облысения макушки. Самооценка парня попала под удар, что заставило его прятать лысину под кепкой.

Однако все изменилось, когда он обратился к Робу Вуду из Novo Cabello Hair за новой прической. Барбер известен тем, что меняет жизнь с помощью систем волос, разработанных так, чтобы безупречно сочетаться с волосами клиента и обеспечивать естественный вид в течение 4 – 6 недель.

В видео, которое Роб опубликовал в тиктоке, он говорит, что "сделает что-то очень простое". Но сделал настоящее чудо: Гарри увидел свое отражение в зеркале и был ошеломлен и не мог поверить своим глазам. Он и смеялся, и чуть не расплакался.

Сложно поверить, но это действительно возможно – благодаря работе профи: смотрите видео novocabelohair

Поклонники в тиктоке также были поражены трансформацией, и в комментариях к видео похвалили Роба за то, что он повысил уверенность юноши в себе. И, конечно, люди хвалили новый образ Гарри яркими эпитетами "потрясающе" и "фантастически".