Какая обувь самая лучшая для аэропорта и путешествий: у Педро Паскаля есть своя версия

Педро Паскаль обладает определенной коллекцией основных вещей и необходимых предметов. В конце концов, именно они определяют стиль этого звездного актера.

В своем видео "Мои 10 необходимых вещей" он назвал обувь, которая идеально подходит для аэропортов и путешествий. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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Я их сейчас ношу, на самом деле, – Паскаль показал свою обувь для путешествий

Для поездки в аэропорт лучше всего брать наряд не по виду, а по удобству. Чтобы был практичным и простым (сапоги с БДСМ-подтекстом точно не подойдут). Потому что на контроле будете все снимать – не только верхнюю одежду, но и обувь.

Звездный актер Педро Паскаль в видео на ютубе показал, какую пару выбрал для себя.

Их очень легко носить, они удобны. Когда вы едете в аэропорт, вам приходится проходить контроль безопасности, поэтому я люблю обувь, которую можно очень быстро снять и обуть,

– говорит актер.

Эта обувь бренда Toms, и это эспадрильи из ткани, которые часто можно увидеть на пляжах и на улицах летом.

"Мои 10 необходимых вещей" от Педро Паскаля: смотрите видео GQ México y Latinoamérica

Но они не являются единственным вариантом. Паскаль для аэропортов и путешествий советует 3 вида обуви:

Эспадрильи. Идеальны для жаркой погоды, легкие, можно надеть без носков (впрочем, учтите, что так ваши ноги будут касаться пола, а в самолетах бывает холодно) и легко снять на контроле в аэропорту. Они также не будут мешать во время полета и поездки в отель.

Идеальны для жаркой погоды, легкие, можно надеть без носков (впрочем, учтите, что так ваши ноги будут касаться пола, а в самолетах бывает холодно) и легко снять на контроле в аэропорту. Они также не будут мешать во время полета и поездки в отель. Мокасины. Паскаль уважает и их, и мы видели актера именно в них на Каннском кинофестивале. Это классическая обувь, она в тренде, ее тоже можно легко снять и обуть. К тому же она более элегантная, чем эспадрильи, и более официальная. В современном варианте модного стиля мокасины носят с носками. Они хорошо сочетаются с шортами, брюками и спортивной одеждой.

Паскаль уважает и их, и мы видели актера именно в них на Каннском кинофестивале. Это классическая обувь, она в тренде, ее тоже можно легко снять и обуть. К тому же она более элегантная, чем эспадрильи, и более официальная. В современном варианте модного стиля мокасины носят с носками. Они хорошо сочетаются с шортами, брюками и спортивной одеждой. Слипоны. Их так же легко снимать и обувать, и, фактически, они являются незаменимыми для путешествий, поскольку идеальны для длительных прогулок, комфортны на прохладу, а еще и круто выглядят. Прекрасно сочетаются и с формальной одеждой при необходимости.

Педро Паскаль и его модный образ на Каннском кинофестивале / Фото со страницы papermagazine в инстаграме